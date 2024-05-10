Чоловік з ампутованою ногою зробив чудернацьке тату: юзери не можуть припинити сміятися (фото)

Він підійшов до своєї проблеми з гумором.

Чоловік з ампутованою ногою змусив користувачів соціальних мереж сміятися після того, як зробив нове татуювання.

Він набив тату після втрати кінцівки, підійшовши до вибору ескізу з гумором.

На Reddit користувач показав малюнок, розташований на тильній стороні щиколотки, де зображено надгробний камінь з написом: "Одна нога в могилі".

У коментарях він написав: "Жарти про мою інвалідність завжди допомагали мені пройти через це. Нам усім потрібно більше сміятися з себе!".

На реакцію читачів йому не довелося довго чекати:

Це так смішно

Це саме те, що ви повинні були зробити! Я б зробив стільки дурних жартів. Я юридично сліпий і все життя погано жартую щодо такого.

Я в колісному кріслі і можу підтвердити, що іноді жарти і гумор – це найкраща частина мого дня з інвалідністю. Особливо дурні! Вони роблять мене таким щасливим

Знаходити позитив у невдалій ситуації – це завжди весело

Я втратив гомілку трохи менше 2 років тому і хотів зробити татуювання на культі, і мені це дуже подобається. Напевно, це найкраща ідея, яку я бачив до цього часу

Нагадаємо, 60-річному чоловікові погрожували арештом за татуювання на животі. Попри це він не шкодує про малюнок.

Читайте також: