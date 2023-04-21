Чоловік з циркулярною пилкою кинувся на орендаря будинку: що його розлютило (відео)

В Ірландії розлючений орендодавець кинувся на орендаря його будинку.

Він прорізав циркулярною пилкою вхідні двері та погрожував чоловіку небезпечним інструментом. Про це пише dailystar.co.uk.

Орендар Мухаммед Рахіль зняв моторошний інцидент на відео та опублікував його в Мережі. У ролику видно, як чоловік з електроінструментом стоїть на порозі, коли Мухаммед благає його зупинитися.

Втім, орендодавець підійшов до нього з пилкою і ввійшов до коридору. У цей момент Мухаммед почав кричати: "Ти збожеволів?".

"Я злюся на тебе. Думаєш, я цього не зробив би?" — відповів господар.

Повідомляється, що суперечка стосувалася пропущених орендних платежів. Зі свого боку, Рахіль стверджує, що його платежі поверталися, коли він намагався їх переказати. Він додав, що відкладав ті гроші та чекав, коли домовласник зв'яжеться з ним. Втім, орендодавець вирішив завітати до нього без попередження і одразу з погрозами.

"Я не чув його декілька місяців. Потім, 28 березня, моя дружина зателефонувала мені з дому і сказала, що я маю негайно приїхати, бо зовні хтось сверлить", - пригадав він.

Зі свого боку, місцева поліція заявила, що наразі проводиться розслідування.

Нагадаємо, у Південній Кореї мстива пара залишила відкритими крани в помешканні Airbnb і використала 120 тонн води. Стало відомо, що не сподобалося китайським туристам.

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