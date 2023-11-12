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Чоловік з хрестом на плечі доходить до Києва: що відомо про людину в образі Ісуса (відео)

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Чоловік з хрестом на плечі доходить до Києва: що відомо про людину в образі Ісуса (відео)

33-річний американець Джимі мандрує до Києва / Фото: із соцмереж

33-річний американець зі штату Вірджинія хоче “подарувати любов та радість усім людям”.

У Мережі з’явилося відео з чоловіком, який йде узбіччям автодороги в напрямку Києва, та несе на плечі величезний хрест. Своїм одягом та зовнішнім виглядом він нагадує Ісуса. 

Відповідні кадри, зняті в Київській області, публікують місцеві Telegram-канали.

Як з’ясувалося, подорожнього звати Джимі, він американець зі штату Вірджинія.

Подорож 33-річного чоловіка почалася майже три місяці тому в Варшаві, а завершити її він планує в столиці України. До кінця мандрівки йому залишилося йти ще недовго. 30 жовтня його бачили у Житомирі.

Окрім великого хреста, який є символом його віри, в дорогу Джимі взяв намет та килимок для ночівлі. За його словами, він хоче “подарувати любов та радість усім людям”, яких зустрічає в дорозі.

Чоловік із хрестом на плечі йде до Києва

Чоловік із хрестом на плечі йде до Києва

Нагадаємо, цього чоловіка із хрестом на плечі, який іде вздовж дороги у просторому білому одязі, з бородою та довгим волоссям, уже раніше зауважували в інших областях України. У коментарях до відео з ним українці закликають інших не просто фотографуватися з цим мандрівником, але й пропонувати посильну допомогу – їжу, воду та прихисток.

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Дата публікації
Перегляди
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