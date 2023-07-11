Чоловік з найбільшим ротом у світі: який він має вигляд (фото, відео)

Айзек Джонсон двічі побив світовий рекорд.
Підліток із Блумінгтона, штат Міннесота, США, Айзек Джонсон – власник найбільшого чоловічого рота у світі.
Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.
Він може відкрити його настільки широко, що в нього помістяться такі предмети, як бейсбольний м'яч, банка з-під газованки і навіть велике яблуко, і ще залишиться місце.
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Айзек двічі побив рекорд з "найбільшого відкривання рота". Вперше він отримав титул 2019-го. Втім, наступного року володарем титулу став Філіп Ангус, розмір розкритого рота якого становить 9,52 см.
Через два роки Джонсон зрозумів, що його рот ще більше виріс і тепер він розтягується на 10,196 см.
Тож 2022 року підліток повернув собі звання, засунувши до рота чотири чизбургери одночасно.
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Largest mouth gape (male): 10.196 cm (4.014 in) - Isaac Johnson♬ Big Hall - DJ BAI
Люди цікавляться у хлопця, чи не боляче йому. Він він запевнив, що зовсім ні, оскільки це просто природна здатність.
"Це не боляче, але рот може втомитися, якщо я відкриватиму його протягом тривалого періоду часу", — пояснив він.
Нагадаємо, у липні 2021 року американка Саманта Рамсделл стала володаркою найбільшого рота у світі серед жінок. Вона може відкрити його на 6,52 см.
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