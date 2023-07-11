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Чоловік з найбільшим ротом у світі: який він має вигляд (фото, відео)

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
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3706
Час на прочитання
2 хв
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Чоловік з найбільшим ротом у світі: який він має вигляд (фото, відео)

Айзек Джонсон / Фото: instagram.com/guinnessworldrecords

Айзек Джонсон двічі побив світовий рекорд.

Підліток із Блумінгтона, штат Міннесота, США, Айзек Джонсон – власник найбільшого чоловічого рота у світі.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Він може відкрити його настільки широко, що в нього помістяться такі предмети, як бейсбольний м'яч, банка з-під газованки і навіть велике яблуко, і ще залишиться місце.

Для перегляду фото гортайте праворуч

Айзек двічі побив рекорд з "найбільшого відкривання рота". Вперше він отримав титул 2019-го. Втім, наступного року володарем титулу став Філіп Ангус, розмір розкритого рота якого становить 9,52 см.

Через два роки Джонсон зрозумів, що його рот ще більше виріс і тепер він розтягується на 10,196 см.

Тож 2022 року підліток повернув собі звання, засунувши до рота чотири чизбургери одночасно.

@guinnessworldrecords

Largest mouth gape (male): 10.196 cm (4.014 in) - Isaac Johnson

♬ Big Hall - DJ BAI

Люди цікавляться у хлопця, чи не боляче йому. Він він запевнив, що зовсім ні, оскільки це просто природна здатність.

"Це не боляче, але рот може втомитися, якщо я відкриватиму його протягом тривалого періоду часу", — пояснив він.

Нагадаємо, у липні 2021 року американка Саманта Рамсделл стала володаркою найбільшого рота у світі серед жінок. Вона може відкрити його на 6,52 см.

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Дата публікації
Перегляди
3706
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