Чоловік з найеластичнішою шкірою у світі страждає на рідкісне захворювання – фото

Гаррі Тернер (Велика Британія) наближається до свого 25-річного ювілею як володар титулу Книги рекордів Гіннеса.

Через рідкісне захворювання у Гаррі найеластичніша шкіра у світі, йдеться на офіційному сайті.

Британець вперше встановив свій рекорд 16 жовтня 1998 року, розтягнувши шкіру на животі до довжини 15,2 см.

Гаррі Тернер / Фото: guinnessworldrecords.com

Через рік Гаррі побив свій власний рекорд, розтягнувши шкіру на животі до довжини 15,8 см, і відтоді ніхто з більш еластичною шкірою не завоював його титул.

Але як саме він це робить? У Гаррі рідкісне захворювання, зване синдромом Елерса-Данлоса, захворювання, що вражає сполучні тканини шкіри, зв'язок та внутрішніх органів.

Його стан означає, що колаген, який зазвичай зміцнює шкіру та визначає рівень її еластичності, став дефектним.

Це призводить до розпушення шкіри та гіпермобільності суглобів, а в серйозних випадках може спричинити фатальний колапс або розрив кровоносних судин.

Гаррі Тернер / Фото: guinnessworldrecords.com

Гаррі продемонстрував свою унікальну майстерність у британському телешоу, яке вів колишній футболіст Іан Райт, який навіть пробував смикати шкіру шиї Гаррі.

Після того, як ведучий запитав його, як він виявив свої незвичайні здібності, Гаррі сказав: "Мені було близько восьми років, я ледарював у школі, і запитав друга поряд зі мною: "Чи зможеш ти це зробити?". Гаррі потягнув шкіру на руці і додав: "І він відповів "ні", і тоді я зрозумів, що це щось особливе".

Гаррі Тернер / Фото: guinnessworldrecords.com

Він запевнив глядачів, що розтягування шкіри не шкодить йому, перш ніж потягнути за повіки, шию, руки та живіт, щоб продемонструвати свої здібності.

Коли його запитали, чи може він зав'язати свою шкіру вузлом, Гаррі пожартував: "Це трохи розтягує її".

Іан також запитав Гаррі, чи може він зробити щось таке, що "лякає людей".

"Напевно, подвійне підборіддя", - сказав Гаррі, перш ніж натягнути шкіру на шиї, щоб закрити нижню половину обличчя.

Гаррі Тернер / Фото: guinnessworldrecords.com

Потім Іан запросив на сцену головного експерта зі шкіри Браяна Моргана, щоб пояснити, наскільки рідкісне захворювання Гаррі.

Браян сказав, що лише одна людина з півмільйона страждає на таке саме захворювання, як Гаррі.

Він пояснив ведучому: "Ваша і моя шкіра складається з колагенових волокон, це схоже на переплетення кошика, і відбувається те, що у Гаррі дуже безладні колагенові волокна, що дозволяють їй розтягуватися, і, на щастя, вона знову повертається. Насправді єдина проблема в тому, що у нього залишаються шрами, шкіра досить повільно гоїться, якщо порізатися, у нього легко виникають синці та кровотеча, але в іншому немає жодних проблем".

Унікальна шкіра Гаррі також стала в нагоді, коли він встановив рекорд за кількістю прищіпок, пристебнутих до обличчя декілька разів, востаннє - приголомшливий результат - 161 раз у Стамбулі, Туреччина, 2013 року.

Нагадаємо, фермер виростив найбільший у світі гарбуз, вага якого приголомшує. На нього чоловік витратив 15 000 доларів.

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