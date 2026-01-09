- Дата публікації
Чоловік з "найменшим пенісом у світі" розсекретив довжину статевого члена
Майкл Філліпс відверто розповів про життя з мікропенісом — рідкісним захворюванням, яке вплинуло на його самооцінку, стосунки та повсякденні речі.
38-річний мешканець Південної Кароліни, США, Майкл Філліпс, що має "найменший пеніс у світі", розповів про своє повсякденне життя з рідкісним захворюванням, через яке його статевий орган на 93% менший за середній розмір.
Про це йдеться в інтерв’ю This Morning.
Чоловік народився з мікропенісом — медичним станом, який суттєво вплинув на його самооцінку, особисте життя та повсякденні побутові речі. За словами Філліпса, жити у світі, де розмір статевого органа часто пов’язують із чоловічою впевненістю та сексуальним успіхом, для нього було особливо складно.
Середній розмір пеніса становить близько 14 см, тоді як у Філліпса він дорівнює лише 0,9 см. Нещодавно чоловік зважився на ін’єкції жиру, сподіваючись хоча б частково покращити ситуацію, однак процедура не дала результатів.
У програмі Філліпс поділився, як довго сподівався, що його тіло зміниться з віком: «Я, мабуть, був у старшій школі і мав стосунки з дівчатами та інші подібні справи, і думав, що я пізно дозріваю, що, можливо, одного дня у мене буде нормальний розмір. Але цього ніколи не сталося».
За його словами, стан впливає навіть на базові фізіологічні потреби — зокрема, він змушений сидіти під час сечовипускання. Про свою проблему чоловік довгий час не наважувався говорити навіть із названою родиною.
«Я тримав це в собі, коли був підлітком і двадцятирічним, я завжди був самотній, хоча мав друзів», — сказав він. «Вони дивувалися, чому я не зустрічаюся з дівчатами, а я не хотів цього обговорювати».
Страх насмішок змусив Філліпса приховувати свою особливість, але це не допомогло йому побудувати близькі стосунки. Він зізнається, що проблема впливає не лише на інтимне життя, а й на впевненість у собі загалом.
«Я не можу виходити на вулицю і мати випадкові знайомства, але це також впливає на мою здатність користуватися туалетом, на мою впевненість у собі. Навіть сидіти може бути складно через необхідність прибирати за собою і все таке. Я пробував усе можливе. Можна бути відвертим, можна спробувати поговорити з кимось, а іноді краще взагалі нічого не говорити».
Офіційний діагноз чоловік отримав лише нещодавно, коли вирішив звернутися до лікаря. В інтерв’ю газеті Sun він пояснив: «Я звернувся до лікаря близько чотирьох-п’яти місяців щодо розміру свого пеніса. Мені повідомили, що існує таке захворювання, як мікропеніс. Мене направили до уролога. Я завжди знав, що він маленький, але не знав, що це захворювання. Головною причиною, чому я звернувся до лікаря, було те, що мій пеніс занадто маленький, щоб займатися сексом».
Філліпс також згадав момент, коли вперше усвідомив масштаб проблеми — ще у шкільні роки, після реакції дівчини, з якою зустрічався. Після цього він фактично припинив побачення.
«Я мав декілька досвідів сексу, але не зміг ввести його і все таке. Після цього я просто припинив намагатися зустрічатися і втратив до цього інтерес».
Чоловік консультувався з лікарями щодо хірургічного втручання, однак перспективи його не надихнули.
«Я хотів дізнатися, чи можна щось зробити, щоб збільшити його», — додав він. «Є деякі операції, але вони зможуть додати лише близько 2,5–3,8 см».
Навіть після операції Філліпс залишився б у категорії мікропеніса, тому він сумнівається, чи варто йти на хірургічне втручання. Наразі чоловік вирішив публічно розповісти свою історію, щоб допомогти іншим чоловікам почуватися менш самотніми та приймати себе.
