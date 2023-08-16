Чоловік з пістолетом осоромився своїм невдалим пограбуванням кіоску – відео

У місті Грац, що в Австрії, чоловік намагався пограбувати кіоск, але зазнав невдачі.

Про це повідомляє Bild.

Грабіжник у сонцезахисних окулярах, кепці та масці увірвався до приміщення, витяг пістолет і прошепотів: "Я хочу грошей!". Але співробітниця за прилавком не злякалася.

"Бос, це пограбування", - крикнула продавчиня в задню частину магазину. Коли прийшов начальник кіоску, 41-річний Марко Коллер, який обійняв посаду лише тиждень тому, він сказав: "Вибачте, вам потрібно було прийти на годину раніше. Каса не працює від 18:00".

Приголомшений грабіжник навіть відсторонився і запитав: "Ти ж не жартуєш?". За мить він засмучений пішов геть.

Пізніше Марко поділився, що дізнався про цей трюк на тренінгу: "Я не боявся. Якби він пішов за прилавок, я збив би його з ніг".

Марко Коллер / Фото: bild.de

Як повідомила поліція, потенційний грабіжник міг бути серійним злочинцем. У четвер вранці на заправну станцію в Кеметені було скоєно напад. Видобуток: 500 євро. Тут також співробітники шукають втікача у масці.

Нагадаємо, чоловік зламав загадковий сейф, який не могли відкрити декілька десятиліть. Стало відомо, що було всередині.

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