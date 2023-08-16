Чоловік з пістолетом осоромився своїм невдалим пограбуванням кіоску – відео

Реакція продавчині та начальника його спантеличила.
У місті Грац, що в Австрії, чоловік намагався пограбувати кіоск, але зазнав невдачі.
Про це повідомляє Bild.
Грабіжник у сонцезахисних окулярах, кепці та масці увірвався до приміщення, витяг пістолет і прошепотів: "Я хочу грошей!". Але співробітниця за прилавком не злякалася.
"Бос, це пограбування", - крикнула продавчиня в задню частину магазину. Коли прийшов начальник кіоску, 41-річний Марко Коллер, який обійняв посаду лише тиждень тому, він сказав: "Вибачте, вам потрібно було прийти на годину раніше. Каса не працює від 18:00".
Приголомшений грабіжник навіть відсторонився і запитав: "Ти ж не жартуєш?". За мить він засмучений пішов геть.
Пізніше Марко поділився, що дізнався про цей трюк на тренінгу: "Я не боявся. Якби він пішов за прилавок, я збив би його з ніг".
Як повідомила поліція, потенційний грабіжник міг бути серійним злочинцем. У четвер вранці на заправну станцію в Кеметені було скоєно напад. Видобуток: 500 євро. Тут також співробітники шукають втікача у масці.
Нагадаємо, чоловік зламав загадковий сейф, який не могли відкрити декілька десятиліть. Стало відомо, що було всередині.
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