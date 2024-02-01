Чоловік із трьома пальцями та без ніг піднявся на Еверест – фото, подробиці

Він став першою людиною з множинними ампутованими кінцівками, яка підкорила вершину.

Італієць з трьома пальцями і без ніг піднявся на Еверест та потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Про це йдеться на офіційному сайті.

2015-го Андреа Ланфрі було 29 років, коли його було госпіталізовано на сім місяців (майже два з яких перебував у комі) через зараження менінгітом на тлі менінгококового сепсису.

Інфекція була настільки серйозною, що лікарі зрештою були змушені ампутувати йому обидві ноги нижче колін та сім пальців на руках. Але замість того, щоб зневірятися через свою ситуацію, Андреа побачив у ній можливість. Попри втрату ніг, він хотів стати спринтером.

Протягом року Андреа приєднався до збірної Італії з легкої атлетики та згодом виграв срібні та бронзові медалі на чемпіонатах Європи та світу з паралімпійської легкої атлетики у 2016-2018 роках.

Відтоді Андреа зосередив свою увагу на своїй істинній пристрасті – альпінізмі, і тепер він здійснив неймовірний подвиг, ставши першою людиною з множинними ампутованими кінцівками, яка піднялася на Еверест.

Андреа Ланфрі / Фото: guinnessworldrecords.com

У минулому на Еверест піднімалися декілька людей з ампутованими кінцівками, наприклад, Марк Інгліс (Нова Зеландія), перша людина з подвійною ампутацією кінцівок, яка зробила це, і Гері Галлер (США), перша людина з ампутованою рукою, проте Андреа – перша людина , яка зробила це з ампутаціями ніг та на руках.

Андреа вирушив в експедицію на Еверест разом зі своїм другом Лукою. Пара вирішила піднятися на вершину в "класичному" стилі: підійшовши пішки, акліматизувавшись, підготувавши висотні табори і, коли будуть готові, спробувати піднятися на вершину.

Андреа Ланфрі / Фото: guinnessworldrecords.com

Однак, перш ніж вирушити на вершину, Андреа вирішив встановити рекорд за маршрутом до базового табору: найшвидший висотний забіг на милю (LA4). LA4 означає, що у претендента двостороння ампутація нижче коліна. Андреа здолалв милю за 9 хвилин 48 секунд, ставши першим володарем цього рекорду.

Сходження на Еверест виявилося неймовірно важким, але Андреа каже, що ніколи не думав зупинятися. "Мої внутрішні відчуття завжди були дуже позитивними", - сказав він.

Навчитися лазити, використовуючи лише великі пальці та протези стоп, йому було нелегко – покращення балансу було важливим, але, перш за все, Андреа каже, що йому потрібно було розвинути велику впевненість у своїх протезах під час переміщення гірськими стінами.

"Я не винайшов нічого нового, я просто навчився робити все інакше, ніж раніше", — пояснив він. "Я адаптую рухи до своїх потреб та можливостей".

Андреа та Лука / Фото: guinnessworldrecords.com

Андреа має декілька типів протезів, зокрема пристосовані для бігу, їзди на велосипеді, скелелазіння та ходьби льодом. Під час сходження на Еверест він міг носити різні протези залежно від місцевості.

"Веселий момент завжди, коли на морозі, посеред льодовика, я лізу на лід у звичайному літньому взутті, а всі люди, які явно не бачать мого протеза, дивляться на мене трохи здивовано і запитують: "Твоїм ногам не холодно?".

Андреа і Луці вдалося завершити свою пригоду на Евересті за два з половиною місяці, завершивши її на два тижні раніше, ніж очікувалося через хорошу погоду.

"Я зазнав величезного хвилювання, коли побачив вершину", - пригадав чоловік. "Я пам'ятаю, що мої думки повернулися в минуле, думаючи про всі ті тренування і багато інших гір, на які я піднявся, щоб досягти вершини Евересту".

Андреа Ланфрі / Фото: guinnessworldrecords.com

Після сходження на вершину було найскладніше – спуск.

"Перевірка протезів під час спуску завжди набагато більше стомлює і є небезпечнішою", — пояснив він.

На щастя, він спустився без жодних проблем. Андреа каже, що два його титули в Книзі рекордів Гіннеса є для нього "великим джерелом гордості", і він сподівається, що його досягнення зможуть надихнути інших, хто "потрапив до глухого кута" у своєму житті.

Андреа Ланфрі / Фото: guinnessworldrecords.com

Тепер він планує піднятися на найвищу вершину Північної Америки, Деналі на Алясці, а потім підкорити ще 8000-метрові гори по всьому світу.

Нагадаємо, дворічний малюк встановив рекорд під час сходження на Еверест. Він став наймолодшою людиною, яка досягла базового табору.

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