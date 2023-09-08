Чоловік з вантузом показав, як відчинити машину, якщо ключ всередині – відео

Багато хто стурбований тим, що він навчив викрадачів швидкому і безшумному способу крадіжки транспортних засобів.
Чоловік поділився простим лайфгаком, де показав, як потрапити до зачиненої машини за допомогою вантуза.
У відео TikTok чоловік у синій бандані стоїть перед дверима машини з лялькою на передньому сидінні.
"Моє головне завдання зараз - витягнути цю дитину з машини", - каже чоловік, та чіпляє вантуз до вікна з боку пасажира. Потім він наклеює три шматки клейкої стрічки під і з боків туалетного інструменту, щоб він не сковзнув під час процесу.
"Стрічки ніколи не буває надто багато", — запевняє він своїх глядачів.
Потім чоловік опускає вантуз обома руками і легко відкриває вікно настільки, щоб дотягнутися до ручки автомобіля і відімкнути його. Весь процес зайняв менше хвилини.
@paulvutv
Man shows how he open car window with plunger♬ original sound - Paul Vu
Від моменту публікації ролик зібрав понад 6 мільйонів переглядів та понад 420 000 вподобань.
В окремому відео інший користувач TikTok випробував творчий підхід, але цього разу з двома вантузами та без скотча.
Він впорався менш ніж на 30 секунд.
@1090yvel #windows #down #tric #wowww #crazymoves ♬ original sound - Y_Elocho UnoTv
Деякі коментатори TikTok були ошелешенеі простим, але ефективним способом потрапити до зачиненого автомобіля.
- "Я замкнув ключі у машині, і цей метод спрацював для мене. Більшу частину часу ви перебуваєте або вдома, або біля магазину, коли це відбувається, дякую, братику", — написав один із користувачів, подякувавши чоловікові за пораду.
- "Ух ти, приголомшливий урок. Поділюсь цим", — сказав інший.
Хоча в деяких коментарях і хвалили швидкий і простий лайфгак, більшість були не надто задоволені тим, що ця інформація була поширена через побоювання викрадення автомобілів.
- "Ви щойно навчили ворога, як вломитися, не розбиваючи вікно", - саркастично зауважив інший користувач.
- "Братан щойно навчив мене грабувати машини", - заявив юзер.
Нагадаємо, 6-річна дівчинка стала наймолодшою у світі розробницею відеоігор. Вона встановила новий рекорд.
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