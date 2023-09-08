Чоловік з вантузом показав, як відчинити машину, якщо ключ всередині – відео

Багато хто стурбований тим, що він навчив викрадачів швидкому і безшумному способу крадіжки транспортних засобів.

Чоловік поділився простим лайфгаком, де показав, як потрапити до зачиненої машини за допомогою вантуза.

У відео TikTok чоловік у синій бандані стоїть перед дверима машини з лялькою на передньому сидінні.

"Моє головне завдання зараз - витягнути цю дитину з машини", - каже чоловік, та чіпляє вантуз до вікна з боку пасажира. Потім він наклеює три шматки клейкої стрічки під і з боків туалетного інструменту, щоб він не сковзнув під час процесу.

"Стрічки ніколи не буває надто багато", — запевняє він своїх глядачів.

Потім чоловік опускає вантуз обома руками і легко відкриває вікно настільки, щоб дотягнутися до ручки автомобіля і відімкнути його. Весь процес зайняв менше хвилини.

@paulvutv Man shows how he open car window with plunger ♬ original sound - Paul Vu

Від моменту публікації ролик зібрав понад 6 мільйонів переглядів та понад 420 000 вподобань.

В окремому відео інший користувач TikTok випробував творчий підхід, але цього разу з двома вантузами та без скотча.

Він впорався менш ніж на 30 секунд.

Деякі коментатори TikTok були ошелешенеі простим, але ефективним способом потрапити до зачиненого автомобіля.

"Я замкнув ключі у машині, і цей метод спрацював для мене. Більшу частину часу ви перебуваєте або вдома, або біля магазину, коли це відбувається, дякую, братику", — написав один із користувачів, подякувавши чоловікові за пораду.

"Ух ти, приголомшливий урок. Поділюсь цим", — сказав інший.

Хоча в деяких коментарях і хвалили швидкий і простий лайфгак, більшість були не надто задоволені тим, що ця інформація була поширена через побоювання викрадення автомобілів.

"Ви щойно навчили ворога, як вломитися, не розбиваючи вікно", - саркастично зауважив інший користувач.

"Братан щойно навчив мене грабувати машини", - заявив юзер.

Нагадаємо, 6-річна дівчинка стала наймолодшою у світі розробницею відеоігор. Вона встановила новий рекорд.

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