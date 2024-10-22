Чоловік, з яким жінка 9 років крутила роман, виявився її сестрою

Все почалося із запиту на дружбу.
Жінка пожалілася, що чоловік, з яким вона протягом дев’яти років крутила онлайн-роман, виявився її двоюрідною сестрою.
Про це пише BBC.
Кірат Ассі думала, що зірвала джекпот, коли 2009 року з нею зв'язався симпатичний кардіолог Боббі. Вони обидва походили з сикхської громади західного Лондона і мали спільних друзів. Їхні онлайн-чати переросли в більш глибокі розмови, перш ніж розквітнути в повноцінну історію кохання.
Вони дедалі більше вплутувалися в життя одне одного, але так і не зустрілися, навіть після багатьох років листування. Боббі вигадував все більш дивні відмовки – у нього був інсульт, у нього стріляли, він потрапив під програму захисту свідків. Однак Кірат думала, що за цими небилицями завжди стояв хтось із близьких Боббі. Насправді ж вона стала жертвою дико вигадливої і травматичної схеми "ловлі на живця".
Через дев'ять років, коли відмовки вичерпалися, Кірат нарешті зустрілася з Боббі віч-на-віч. Але вона не впізнала людину, яка стояла перед нею. Людиною, з якою вона листувалася, була її двоюрідна сестра Сімран, яка стояла за всім цим.
Шокувальна історія Кірат стала хітом для виробника подкастів Tortoise 2021 року. Тепер, через три роки, Netflix випустив документальний фільм, в якому вона розповідає про свій досвід.
Вона каже, що її розповідь спонукала інших людей запитати: "Як хтось може на це повестися?".
"Для людей, які все ще можуть вважати мене дурною. Це нормально, ви маєте право на свою думку", - каже вона в інтерв'ю BBC Asian Network News.
Але Кірат каже, що люди не повинні робити припущень – і саме спростування цих припущень частково спонукало її розповісти свою історію.
"Я не дурна, я не німа. Я – та, хто вирішив говорити. Я сама поставила себе на лінію вогню, і я сподіваюся, що інші будуть говорити", - каже вона.
Кірат, яка походить із Пенджабу, каже, що її виступ був важливим, тому що вона хотіла кинути виклик стигматизації в південноазійській спільноті.
"Ми так боїмося відкрито говорити про ці проблеми", - каже вона. "Через те, як громада буде сприйнята суспільством, жертви в наших громадах продовжують страждати".
Кірат каже, що реакція її батька на її історію є гарним прикладом того, що вона має на увазі. "Він не хоче знати, що сталося", - каже вона. "Тому що визнати те, що сталося, і те, наскільки це було жахливо, буде боляче. Я люблю свого тата і знаю, що він любить мене. Це інший набір цінностей, на яких він був вихований".
Коли Кірат запитують, чи спілкування з продюсерами подкастів чи документальних фільмів дало їй відчуття завершеності, вона не дуже впевнена.
Тим часом, Сімран відхилила пропозицію взяти участь у документальному фільмі, де її грає акторка.
Кірат успішно подала цивільний позов проти своєї двоюрідної сестри, отримавши компенсацію і вибачення в кінці справи.
У заяві Сімран, включеній до програми, йдеться: "Ця справа стосується подій, які почалися, коли вона була школяркою. Вона вважає це своєю приватною справою і рішуче заперечує проти того, що вона називає численними необґрунтованими і шкідливими звинуваченнями".
Кірат каже, що Сімран не висували жодних кримінальних звинувачень, і хоче, щоб її притягнули до відповідальності: "Я не згодна з тим, що ця людина перебуває на волі".
Кірат не думає, що вона коли-небудь по-справжньому з'ясує, що стало причиною такого вчинку проти неї. Але відсутність відповідей не заважає їй рухатися далі, зокрема знову зустрічатися з хлопцями.
"Я працюю дуже важко, важче, ніж я повинна була б зараз, щоб відновити своє життя і кар'єру", - каже вона. "Я не ношу з собою менталітет жертви. Я не хочу бути такою людиною. Я продовжуватиму працювати задля досягнення цілей і здійснення мрій".
Нагадаємо, донька заради помсти розмістила в Інтернеті оголені фото коханки свого батька. Вона не змогла пробачити та розробила план помсти разом із сестрою.
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