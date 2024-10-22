Чоловік, з яким жінка 9 років крутила роман, виявився її сестрою

Жінка пожалілася, що чоловік, з яким вона протягом дев’яти років крутила онлайн-роман, виявився її двоюрідною сестрою.

Про це пише BBC.

Кірат Ассі думала, що зірвала джекпот, коли 2009 року з нею зв'язався симпатичний кардіолог Боббі. Вони обидва походили з сикхської громади західного Лондона і мали спільних друзів. Їхні онлайн-чати переросли в більш глибокі розмови, перш ніж розквітнути в повноцінну історію кохання.

Вони дедалі більше вплутувалися в життя одне одного, але так і не зустрілися, навіть після багатьох років листування. Боббі вигадував все більш дивні відмовки – у нього був інсульт, у нього стріляли, він потрапив під програму захисту свідків. Однак Кірат думала, що за цими небилицями завжди стояв хтось із близьких Боббі. Насправді ж вона стала жертвою дико вигадливої і травматичної схеми "ловлі на живця".

Через дев'ять років, коли відмовки вичерпалися, Кірат нарешті зустрілася з Боббі віч-на-віч. Але вона не впізнала людину, яка стояла перед нею. Людиною, з якою вона листувалася, була її двоюрідна сестра Сімран, яка стояла за всім цим.

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Шокувальна історія Кірат стала хітом для виробника подкастів Tortoise 2021 року. Тепер, через три роки, Netflix випустив документальний фільм, в якому вона розповідає про свій досвід.

Вона каже, що її розповідь спонукала інших людей запитати: "Як хтось може на це повестися?".

"Для людей, які все ще можуть вважати мене дурною. Це нормально, ви маєте право на свою думку", - каже вона в інтерв'ю BBC Asian Network News.

Але Кірат каже, що люди не повинні робити припущень – і саме спростування цих припущень частково спонукало її розповісти свою історію.

"Я не дурна, я не німа. Я – та, хто вирішив говорити. Я сама поставила себе на лінію вогню, і я сподіваюся, що інші будуть говорити", - каже вона.

Кірат Ассі / Фото: Netflix

Кірат, яка походить із Пенджабу, каже, що її виступ був важливим, тому що вона хотіла кинути виклик стигматизації в південноазійській спільноті.

"Ми так боїмося відкрито говорити про ці проблеми", - каже вона. "Через те, як громада буде сприйнята суспільством, жертви в наших громадах продовжують страждати".

Кірат каже, що реакція її батька на її історію є гарним прикладом того, що вона має на увазі. "Він не хоче знати, що сталося", - каже вона. "Тому що визнати те, що сталося, і те, наскільки це було жахливо, буде боляче. Я люблю свого тата і знаю, що він любить мене. Це інший набір цінностей, на яких він був вихований".

Коли Кірат запитують, чи спілкування з продюсерами подкастів чи документальних фільмів дало їй відчуття завершеності, вона не дуже впевнена.

Тим часом, Сімран відхилила пропозицію взяти участь у документальному фільмі, де її грає акторка.

Кірат успішно подала цивільний позов проти своєї двоюрідної сестри, отримавши компенсацію і вибачення в кінці справи.

У заяві Сімран, включеній до програми, йдеться: "Ця справа стосується подій, які почалися, коли вона була школяркою. Вона вважає це своєю приватною справою і рішуче заперечує проти того, що вона називає численними необґрунтованими і шкідливими звинуваченнями".

Кірат каже, що Сімран не висували жодних кримінальних звинувачень, і хоче, щоб її притягнули до відповідальності: "Я не згодна з тим, що ця людина перебуває на волі".

Кірат не думає, що вона коли-небудь по-справжньому з'ясує, що стало причиною такого вчинку проти неї. Але відсутність відповідей не заважає їй рухатися далі, зокрема знову зустрічатися з хлопцями.

"Я працюю дуже важко, важче, ніж я повинна була б зараз, щоб відновити своє життя і кар'єру", - каже вона. "Я не ношу з собою менталітет жертви. Я не хочу бути такою людиною. Я продовжуватиму працювати задля досягнення цілей і здійснення мрій".

Нагадаємо, донька заради помсти розмістила в Інтернеті оголені фото коханки свого батька. Вона не змогла пробачити та розробила план помсти разом із сестрою.

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