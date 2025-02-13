Чоловік з'їв 100 столових ложок вершкового масла протягом 10 днів: результат був несподіваним

Чоловік, який з'їв 100 столових ложок вершкового масла протягом десяти днів, розповів, як це вплинуло на його організм.

Про це пише Unilad.

Експерти давно говорять, що продукти з високим вмістом насичених жирів, такі як вершкове масло, шкідливі для нас, і що ми повинні обмежувати їхню кількість. Окрім масла, насичені жири містяться в червоному м'ясі, жирних молочних продуктах, кокосовій олії, морозиві та хлібобулочних виробах.

Вважається, що лише п'ять-шість відсотків нашого щоденного споживання калорій повинні надходити з таких жирів, оскільки дослідження показали, що високе споживання насичених жирів збільшує ризики деяких серцевих захворювань та інсульту.

Це також пов'язано зі збільшенням ваги, і людям рекомендується їсти більше мононенасичених і поліненасичених жирів, які вважаються більш здоровою альтернативою.

Однак доктор Стен Екберг вирішив дослідити це питання глибше і подивитися, як його власний організм реагує на вживання більшої кількості жирів, зокрема вершкового масла. За десять днів він з'їв колосальні 100 столових ложок вершкового масла, і результати були дуже дивовижними.

Розбиваючи свій раціон на складові протягом цього періоду, доктор Екберг сказав, що жири становили 78 відсотків його раціону, тоді як білки та вуглеводи становили 15 та 7 відсотків відповідно.

Насичених жирів він споживав у вісім разів більше, ніж передбачалося традиційно "здоровою" дієтою.

Стен Екберг / Фото: @drekberg/YouTube

З огляду на це, сучасні моделі передбачали, що рівень тригліцеридів доктора Екберга (тип жиру, який циркулює в крові і зберігається в жирових клітинах) різко підвищиться, а його резистентність до інсуліну також зросте. Також передбачалося, що він набере вагу від вживання такої кількості жиру.

Але, на його превеликий подив, це виявилося зовсім не так.

Вага доктора Екберга починалася з 84 кг і через 10 днів вона залишилася такою ж. Він також зазначив, що під час дослідження він "не дуже багато тренувався", а лише декілька разів відтискався і декілька разів ходив на прогулянки.

Тим часом його глюкоза починалася з 95, а потім знизилася до 84. А інсулін знизився з 3,5 до 2,8.

"Я можу додати, що ідеальний діапазон для інсуліну – від двох до п'яти, тоді як для діабетика більше підходить діапазон від 25 до 30", - поділився доктор Екберг.

Чоловік також зазначив, що, хоча він не рекомендує людям вживати так багато вершкового масла, він хотів довести, що з ним не сталося того, що передбачалося, коли він вживав так багато насичених жирів.

Нагадаємо, чоловік з'їв 900 яєць за місяць та розповів про приголомшливі зміни у своєму тілі. Блогер показав свої фото "до" і "після".

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