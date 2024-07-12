Чоловік з'їв 41 000 калорій, як тигрова акула, і набрав 9,5 кг за 24 години – фото

Світовий рекордсмен Росс Еджлі кинув собі новий виклик та набрав 9,5 кг за добу.

Про це він розповів LADbible.

Проплисти 500 км без зупинок за 56 годин, пробігти босоніж 1600 км із 50-кілограмовим рюкзаком і пройти олімпійську дистанцію триатлону, несучи на собі дерево – все це звучить як робота трохи божевільного чоловіка. Втім, Росс звик робити речі на межі можливого. Але, попри цілу низку диких викликів на рахунку, боротьба з акулами для нового документального серіалу справді підштовхнула його тіло до межі.

У фільмі Shark vs. Ross Edgley чоловік зійшовся віч-на-віч із чотирма "найгрізнішими акулами океану", такими як біла акула, акула-мако та акула-молот.

38-річний Росс сказав, що з усіх чотирьох випробувань, єдине, в чому він "міг би позмагатися" – з'їсти стільки ж, скільки тигрова акула.

Експеримент Росса Еджлі / Фото: instagram.com/rossedgley

Він пояснив, що тигрові акули під час полювання чи міграції долають тисячі кілометрів без їжі. А потім, будучи "морськими смітниками", вони можуть з'їсти що завгодно, від туш китів чи черепахових панцирів до "кришок від сміттєвих баків та шин".

Щоб імітувати це під наглядом лікаря, Росс пройшов випробування, щоб побачити, наскільки людина може схуднути і набрати вагу за 48 годин. Для початку він провів близько 18 годин у термокамері, "просто катаючись на велосипеді, бігаючи, намагаючись втратити якомога більше".

Експеримент Росса Еджлі / Фото: instagram.com/rossedgley

Потім, після відсутності їжі, коли його шкіра "мала тонкий вигляд, як папір", настав час для "повторного годування", оскільки він споживав всілякі продукти.

"Мої рекордні сім літрів заварного крему – ось чим я пишався найбільше. Це було приголомшливо".

І хоча можна подумати, що після такого тривалого голодування ви відчайдушно прагнете справжнього, великого шматка м’яса, це було не зовсім так. Росс пояснив: "Я подумав: "Ні, ні, гідратація". Ми пили електроліти і коктейль "Халк", який був просто зеленим коктейлем – просто для того, щоб поповнити запаси енергії в організмі".

Але потім все пішло шкереберть, коли його мама приготувала йому два "чизкейки", які він з'їв разом із заварним кремом, що тонув у ньому. Крім того, його "акуляча дієта" містила чотири пакети суміші Haribo, піцу, рибу з чипсами, бургер і картоплю фрі, два цілих батони з корицею, два повних англійських сніданки, чотири ванночки морозива і чотири батончики маршмелоу.

Експеримент Росса Еджлі / Фото: instagram.com/rossedgley

Загалом, Росс спожив 41 103 калорії, набравши цілих 9,5 кіло за 24 години.

Але, попри те, що це звучить як абсолютно мега-виклик, поразка була "жорстокою". Щоб побачити, скільки тигрова акула може спожити, команда Росса створила масивний гель, схожий на "желейний льодяник", який тварина могла відкусити. Потім вони виміряли розмір цього гелю, і якби це був шматок китового жиру, акула "поглинула б 20 000 калорій за один укус".

Експеримент Росса Еджлі / Фото: instagram.com/rossedgley

"Я почувався досить добре з цими 40 000, - зізнався Росс, - поки ми не з'ясували, що тигрова акула з'їла б половину з них за один укус".

У будь-якому випадку, стільки калорій за один день є абсолютно шаленим і, очевидно, не рекомендується.

Нагадаємо, астронавт, який провів 178 днів у космосі, розповів про "брехню", яку зрозумів, побачивши Землю. Рон Гаран повернувся на Землю з абсолютно новим світоглядом після того, що він побачив у космосі.

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