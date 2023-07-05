Чоловік з'їв 62 хот-доги за 10 хвилин: він розповів, що відбувається з його тілом після змагань

Американець Джої Честнат, який 2021 року встановив світовий рекорд, з'ївши 76 хот-догів за 10 хвилин на знаменитому конкурсі Nathan's Famous, цього року подужав 62 і знову переміг у конкурсі.

Про це пише mirror.co.uk.

До слова, чемпіон виграв свій 16-й конкурс.

Джої Честнат / Фото: Getty Images

Готуючись до конкурсу любитель попоїсти дотримується унікального розпорядку, щоб брати участь з порожнім шлунком. Чоловік проводить дводенне очищення організму, споживаючи в цей період лише воду та лимонний сік.

Він уточнив, що хоча для повного перетравлення їжі зазвичай потрібно від дев'яти до десяти годин, його метод очищення прискорює цей процес, змушуючи все рухатися швидко.

Споживання такої величезної кількості хот-догів має свої наслідки. Честнат поділився коротким оглядом своєї рутини після конкурсів.

"Більшість людей почуваються дійсно роздутими і втомленими. Люди казали мені, що всюди чують запах хот-догів. Піт після цього здається липким та жирним. Моя дівчина каже, що він пахне інакше. Після цього я шалено виснажений, і зазвичай насамперед я або хочу пити, або хочу лягти спати. Зазвичай я дрімаю. Це природно, якщо ти з'їси багато їжі, ти підеш до туалету", - зазначив він.

Джої Честнат / Фото: Getty Images

Джої, який став легендарною фігурою у світі змагального харчування, домінував у конкурсі останніми роками. Але він сказав, що наслідки не відштовхують його від хот-догів — він завжди любитиме їх їсти і не збирається відмовлятися від змагань.

"Поки моє тіло співпрацює, я можу робити це роками", - сказав він. "І одного разу хтось прийде — якийсь абсолютний бос, чоловік чи жінка — і кине мені виклик, і я з нетерпінням чекаю на це".

Переможницею серед жінок цього року стала Мікі Судо, яка з'їла 39,5 хот-дога.

Мікі Судо / Фото: Getty Images

Знаменитий конкурс з поїдання хот-догів четвертого липня - щорічний захід, що відбувається на Коні-Айленді, штат Нью-Йорк. Він вважається одним із найвідоміших і найпрестижніших змагань з їжі у світі.

Конкурс відбувається у День незалежності та приваблює тисячі глядачів, які збираються, щоб подивитися на неймовірні подвиги кулінарної майстерності. Учасники, як чоловіки, так і жінки, збираються, щоб перевірити свої навички в їжі та спробувати з'їсти якнайбільше хот-догів за 10 хвилин.

Конкурс санкціонований Major League Eating (MLE), керівним органом професійних змагань із харчування.

Нагадаємо, жінка, яка хоче перетворитися на справжню секс-ляльку, показала невпізнанну себе до пластики. Вона поділилася світлинами, де постала без макіяжу.

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