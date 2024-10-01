Чоловік з'їв 720 яєць за місяць: його експеримент закінчився несподівано

Доктор філософії в галузі метаболізму людського мозку в Оксфордському університеті, який зараз навчається в Гарвардському університеті на лікаря, Нік Норвіц провів експеримент: він протягом 28 днів з'їв 720 яєць.

Про це пише dailymail.co.uk.

Після місячного експерименту рівень "поганого" холестерину ліпопротеїнів низької щільності у Ніка фактично знизився на 20 відсотків, що спростовує поширену думку про те, що надмірна кількість яєць призводить до підвищення рівня холестерину. Саме для цього чоловік і проводив експеримент.

Чоловік харчувався по 2 рази на день - зранку і ввечері. За один приймо їжі доктор з'їдав 12 яєць. Цю страву він готував у різних варіація, додаючи овочі та білки. Нік обмежував вживання лише вуглеводів.

"Я спав по сім годин на добу, з'їдав 3200 калорій на день і не погладшав і не схуд. Я займався спортом, як і завжди, близько години на день - зазвичай силовими вправами. Я людина з високим рівнем енергії, якщо хочете, і досить спортивна", - розповів чоловік.

Нік Норвіц каже, що метою його експерименту було довести людям, що не варто боятись яєць.

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