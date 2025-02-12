Чоловік з'їв 900 яєць за місяць та розповів про приголомшливі зміни у своєму тілі – фото

Блогер показав свої фото "до" і "після".

Ентузіаст фітнесу і творець контенту Джозеф Еверетт з'їв 900 яєць за місяць та розповів, як це вплинуло на його тіло. Не так давно до подібного експерименту вдався Нік Норвіц, докторант Гарвардського університету, який з'їв за чотири тижні 720 яєць.

Еверетт, який живе в Токіо, Японія, вирішив відмовитися від свого звичайного раціону на користь близько 30 яєць на день та ще декількох продуктів. Результатом він поділився на своєму YouTube-каналі.

У відео він сказав: "Мій типовий раціон зазвичай складається з 30 яєць, миски рису, трохи яловичини, трохи йогурту, трохи фруктів, трохи меду і, можливо, протеїнового батончика".

Джозеф хотів перевірити, чи допоможе така дієта покращити результати в спортзалі та загалом збільшити його силу.

Він розпочав експеримент, вимірявши свою початкову вагу і записавши результати виконання чотирьох вправ: підіймання штанги, станова тяга, присідання і жим лежачи.

Крім того, він здав аналізи крові до і після місяця, щоб виміряти інші аспекти свого здоров'я, а саме вироблення тестостерону і рівень холестерину.

Джозеф Еверетт / Фото: youtube.com/@WhatIveLearned

До кінця експерименту він набрав приголомшливі 6 кг м'язової маси зі своєї початкової ваги близько 77 кг. Також Еверетт побачив зниження небезпечного типу жиру в крові, який називається тригліцериди. У його крові не було помітного збільшення "поганого холестерину", а навпаки, збільшився рівень хорошого холестерину, який допомагає виводити поганий тип з крові.

Джозеф Еверетт / Фото: youtube.com/@WhatIveLearned

Хоча досвід не обійшовся без помилок, Еверетт сказав, що зміни відбулися відносно легко.

Нагадаємо, чоловік 30 днів не їв, а пив лише воду. Як це вплинуло на його організм.

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