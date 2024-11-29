Чоловік з'їв банан, який купив за $6,2 млн – фото

Крипто-підприємець Джастін Сан виконав обіцянку, яку він дав після того, як витратив $6,2 млн на картину із приклеєним скотчем до стіни бананом – з'їв фрукт.

Про це повідомляє Barron's.

В одному з найдорожчих готелів Гонконгу Сан з'їв банан перед десятками журналістів та впливових осіб після того, як виголосив промову, в якій назвав роботу "знаковою" і провів паралелі між концептуальним мистецтвом і криптовалютою.

"Це набагато краще, ніж інші банани", - сказав він після того, як вперше скуштував його. "Це справді дуже смачно".

Джастін Сан / Фото: Getty Images

Концептуальна робота італійського художника Мауріціо Каттелана під назвою "Комедіант" була продана на аукціоні Sotheby's в Нью-Йорку минулого тижня, і Сан був одним із семи учасників торгів.

Джастін сказав, що в перші 10 секунд після того, як він виграв торги, він відчув "невіру", перш ніж зрозумів, що "це може стати чимось великим".

Через 10 секунд після цього він вирішив, що з'їсть банан.

"З'ївши його на пресконференції, я також можу стати частиною історії витвору мистецтва", - сказав він.

Джастін Сан / Фото: Getty Images

Власник картини отримає сертифікат автентичності, що підтверджує, що робота була створена Каттеланом, а також інструкції про те, як замінити фрукт, коли він зіпсується.

Відвідувачі заходу отримали по рулону клейкої стрічки та банан на пам'ять. "У кожного є банан, який можна з'їсти", - сказав він.

Нагадаємо, у Новій Зеландії продали портрет старшини маорі майже за $2,2 млн. Покупець вирішив залишитися анонімним.

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