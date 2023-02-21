Чоловік з'їв курку каррі і його паралізувало: "Це було досить страшно" (фото)

У британця виникли проблеми з диханням і він потрапив до реанімації, де ледь не помер.

У Британії чоловік ледь не помер після того, як з’їв курку каррі, і залишився паралізованим "страшною" хворобою.

Про це повідомляє Lad Bible.

43-річний Девід Міллер замовив у своєму улюбленому індійському ресторані в Лондоні з собою звичайну курку каррі. Після споживання страви в чоловіка виникло важке харчове отруєння, а згодом – і автоімунний розлад, через який він втратив можливість керувати кінцівками.

Міллер відчув, що не може нормально дихати, ходити чи чітко бачити.

Потім він два місяці страждав від шлункового захворювання, а ще через кілька місяців почав відчувати поколювання в руках і ногах. Врешті-решт, у чоловіка виник повний параліч. Він кілька місяців провів у лікарні і пересувався на візку.

"Це було досить страшно. Очевидно, ми більше не поверталися в той ресторан", – прокоментовав інцидент Міллер.

"Деякі люди помирають від цього синдрому. Він проходить шлях від кінцівок через серце і може призвести до зупинки дихання. Уявіть, що ви дивитеся на своє тіло і намагаєтеся змусити його рухатися, а воно не рухається", – поділився своїми переживаннями британець.

Фото: SWNS

Зрештою у нього діагностували синдром Гієна-Барре. Це стан, який виникає, коли імунітет знижений, і може призвести до проблем на все життя.

Міллер отруївся ще 2016 року, після чого, на його думку, і почалися всі його проблеми зі здоров’ям. Чоловік страждав від болісного гастроентериту протягом двох місяців. Харчове отруєння та як наслідок хвороба шлунку означали, що імунна система була під загрозою.

Через тиждень у Міллера діагностували синдром Гійєна-Барре. Чоловіка забрали до лікарні в січні 2017 року – після того, як у нього почалися проблеми з диханням, його помістили в реанімацію.

Міллер, який є батьком семирічної Елізи та трирічної Єви, пригадав, як не міг дивитися футбол, оскільки пошкодження нерва вплинуло на його здатність фокусувати зір. А донька Еліза, якій на той час було 18 місяців, не впізнала батька на лікарняному ліжку.

"Еліз явно не хотіла бути там. Це було засмучення", – сказав чоловік.

Фото: SWNS

На щастя, чоловік повністю одужав, без будь-яких тривалих побічних ефектів.

"Це змушує вас задуматися про їжу та про наслідки. Це вплинуло на рік мого життя. Мої харчові звички насправді не змінилися, але це змушує задуматися", – зауважив британець.

Тепер у квітні 2023 року він планує пробігти Лондонський марафон: "Це змушує вас трохи більше думати про життя та зосереджуватися на теперішньому".

Міллер додав, що на марафоні планує зібрати гроші на захист лісів.

Нагадаємо, у Німеччині 53-річний чоловік з Дюссельдорфа вилікувався від ВІЛ і це остаточно підтвердили дослідники.

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