Чоловік з'їв страви на понад 50 000 калорій за 24 години: що з ним сталося

Ютубер з'їв страви на понад 50 000 калорій лише за добу.

Творець контенту та професійний їдець Ерік Ламкін вирішив перевірити, чи можливо фізично з'їсти непристойну кількість їжі, та зняв про це відео для свого YouTube.

До слова, середньодобова норма для дорослого чоловіка становить 2500 калорій, а це означає, що Ерік мав на меті з'їсти достатньо їжі для 20 людей лише за один день.

Починаючи зі сніданку, Ерік заскочив до McDonald's та Dunkin Donuts, щоб купити різні продукти, зокрема два гарячі напої, різноманітну солодку випічку, а також три яєчні з беконом та сиром McGriddle.

Потім настав час спалити трохи енергії пробіжкою, перш ніж сісти за сніданок. З'ївши дві миски пластівців із протеїновим коктейлем, три миски McGriddle, HotPockets і жменю шоколадних батончиків, Ерік трохи не дотягнув до 20 000 калорій.

Його обід був у вигляді 9000-калорійного бургера, який він запив фрапучино. Ерік почав пітніти внаслідок величезних зусиль з'їсти таку кількість їжі.

"Як і слід було очікувати, я почуваюся зараз просто жахливо, — сказав він на камеру після того, як з'їв піцу з духовки і величезне печиво з зефіром. — Я дійсно не знаю, чи зможу це зробити".

Ерік Ламкін / Фото: youtube.com/ErikTheElectric

Залишилося ще 11 000 калорій.

Провівши "пів вічності у ванній кімнаті", як делікатно висловився Ерік, він взявся за п'яте приймання їжі, яке містило шведський стіл із нудотних ласощів.

Коли залишалося лише декілька годин до кінця експерименту, ютубер завершив свій 24-годинний челендж на колосальних 50 408 калоріях.

Випробування також помітно вплинуло на тіло Еріка: його вага під час остаточного зважування становила 86 кг, що на 13 кг більше за початкову.

Нагадаємо, чоловік за годину зробив 500 відтискань і шокував результатом. Екстремальна кількість відтискань мала помітний вплив на фігуру.

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