Чоловік з'їв рекордну кількість сюрстрьомінгу, який настільки смердючий, що спричиняє блювоту – відео

Він з'їв майже дві банки риби за хвилину.

У Музеї огидної їжі в Швеції відбулося змагання, в якому люди билися, щоб скуштувати оселедець, що перебродив.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Ця страва, також відома як сюрстрьомінг, є традиційним шведським делікатесом. Оскільки вона ферментується, смак дійсно на любителя.

Квашена риба, яка продається в банках, покрита сіллю рівно настільки, щоб вона не гнила. Втім, більшість людей блює, коли вони просто відкривають банку, кидаючи собі виклик з'їсти її для відеороликів у соціальних мережах.

Сюрстрьомінг / Фото: guinnessworldrecords.com

Рекорд за кількістю з'їденого за одну хвилину ферментованого оселедця встановив Суне Норлін (Швеція), з'ївши 392,7 г. Це трохи менше двох повних банок цієї страви.

Представник Музею огидної їжі сказав: "Проблема вживання сюрстрьомінгу полягає не в кількості риби, а в жахливому гнилому запаху, іноді слизовій текстурі і часом пригнічує післясмак сильно ферментованого продукту. Відкривання та подача сюрстрьомінгу — основна частина того, що ми робимо в Музеї огидної їжі, і тому здається цілком природним, що ми виступаємо в ролі господаря та посередника у спробі встановити світовий рекорд за кількістю з'їденого за одну хвилину сюрстрьомінгу".

Організатори конкурсу були настільки впевнені, що учасників вирве, що у них під рукою було відро для блювоти. Але у 71-річного Суне була тактика, як подолати це, коли він боровся з іншими претендентами на рекорд.

"Ви просто повинні це проковтнути", - сказав він. "Я не їв сюрстрьомінг уже 15-20 років. Але я прочитав це в газеті і подумав, що це звучить кумедно".

На відміну від людей в Інтернеті, які давилися, просто відкриваючи банку, Суне спокійно їв страву, приймаючи виклик.

Він повністю проковтнув цілу 200-грамову миску, залишивши на таймері близько 26 секунд, і приступив до другої, яку не довів до кінця – але цього виявилося достатньо, щоб завоювати титул.

Суне Норлін / Фото: guinnessworldrecords.com

Представник музею додав: "Ми дуже раді привітати Суне із його рекордним досягненням. Споживання 392,7 грама сюрстрьомінгу за одну хвилину - це подвиг, що вимагає приголомшливої концентрації, залізного шлунка та стійкого духу. Завдяки цьому приголомшливому досягненню Суне закріпив місце серед легенд тут, у музеї. Його ім'я буде зафіксовано в наших залах, а історії про його рішучість переповідатимуть багато років".

Нагадаємо, пара заради економії харчується вбитими на дорозі тваринами. Також у їхньому раціоні багато ягід та рослин.

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