Чоловік з'їв рекордну кількість сюрстрьомінгу, який настільки смердючий, що спричиняє блювоту – відео

Він з'їв майже дві банки риби за хвилину.
У Музеї огидної їжі в Швеції відбулося змагання, в якому люди билися, щоб скуштувати оселедець, що перебродив.
Про це пише Книга рекордів Гіннеса.
Ця страва, також відома як сюрстрьомінг, є традиційним шведським делікатесом. Оскільки вона ферментується, смак дійсно на любителя.
Квашена риба, яка продається в банках, покрита сіллю рівно настільки, щоб вона не гнила. Втім, більшість людей блює, коли вони просто відкривають банку, кидаючи собі виклик з'їсти її для відеороликів у соціальних мережах.
Рекорд за кількістю з'їденого за одну хвилину ферментованого оселедця встановив Суне Норлін (Швеція), з'ївши 392,7 г. Це трохи менше двох повних банок цієї страви.
Представник Музею огидної їжі сказав: "Проблема вживання сюрстрьомінгу полягає не в кількості риби, а в жахливому гнилому запаху, іноді слизовій текстурі і часом пригнічує післясмак сильно ферментованого продукту. Відкривання та подача сюрстрьомінгу — основна частина того, що ми робимо в Музеї огидної їжі, і тому здається цілком природним, що ми виступаємо в ролі господаря та посередника у спробі встановити світовий рекорд за кількістю з'їденого за одну хвилину сюрстрьомінгу".
@guinnessworldrecords Most fermented herring eaten in one min 392.7 grams (13.85 oz) by Sune Valentin Norlin #fermentedherring #surströmming #sweden #guinnessworldrecords @Disgusting Food Museum ♬ original sound - Guinness World Records
Організатори конкурсу були настільки впевнені, що учасників вирве, що у них під рукою було відро для блювоти. Але у 71-річного Суне була тактика, як подолати це, коли він боровся з іншими претендентами на рекорд.
"Ви просто повинні це проковтнути", - сказав він. "Я не їв сюрстрьомінг уже 15-20 років. Але я прочитав це в газеті і подумав, що це звучить кумедно".
На відміну від людей в Інтернеті, які давилися, просто відкриваючи банку, Суне спокійно їв страву, приймаючи виклик.
Він повністю проковтнув цілу 200-грамову миску, залишивши на таймері близько 26 секунд, і приступив до другої, яку не довів до кінця – але цього виявилося достатньо, щоб завоювати титул.
Представник музею додав: "Ми дуже раді привітати Суне із його рекордним досягненням. Споживання 392,7 грама сюрстрьомінгу за одну хвилину - це подвиг, що вимагає приголомшливої концентрації, залізного шлунка та стійкого духу. Завдяки цьому приголомшливому досягненню Суне закріпив місце серед легенд тут, у музеї. Його ім'я буде зафіксовано в наших залах, а історії про його рішучість переповідатимуть багато років".
Нагадаємо, пара заради економії харчується вбитими на дорозі тваринами. Також у їхньому раціоні багато ягід та рослин.
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