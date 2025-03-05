Чоловік за годину зробив 500 відтискань і шокував результатом: фото до і після

Чоловік залишився здивованим результатом після того, як за годину зробив 500 відтискань від підлоги.

Людина, яка стоїть за цим подвигом, не фанатик фітнесу або спортзалу, а музикант і ютубер на ім'я Джексон Гантер.

У короткому кліпі Гантер поділився прискореним монтажем того, як він робить вправу у себе вдома, а також фотографіями до і після. Чоловік неабияк змінився після експерименту.

Джексон Гантер / Фото: youtube.com/@JacksonHunter91

Така різниця після інтенсивного тренування не є чимось нечуваним, і це те, що фанатики тренажерного залу називають "здуттям". Також відома як "м'язовий насос", ця зміна відбувається через посилений приплив крові до зони після тренування, що тимчасово збільшує розмір м'язів.

Нагадаємо, близнюки 12 тижнів тренувалися з різницею у 20 хв і були шоковані результатом. Брати вирішили з'ясувати, чи варто докладати вдвічі більше зусиль.

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