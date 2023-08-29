Чоловік за шість років побудував робота з фільму і тепер ходить з ним до бару – фото

Він стверджує, що його робот на 99% відповідає "Джонні 5" з фільму 1986 року "Коротке замикання".

Батько двох дітей провів шість років, створюючи повнофункціональну копію "Джонні 5", робота з фільму "Коротке замикання" 1986 року, і навіть брав її з собою до пабу, щоб випити пива.

Про це пише dailystar.co.uk.

34-річний Раян Говард витратив понад 20 000 фунтів стерлінгів на створення 200-кілограмового робота у своєму гаражі.

Британець переїхав до будинку з прибудовою після того, як проєкт створення роботів став занадто великим для сімейного будинку. Іноді він працював по 14 годин на день і пропускав свята, щоби закінчити роботу.

Раян Говард і "Джонні 5" / Фото: Tom Maddick SWNS

Раян стверджує, що його робот на 99% відповідає оригіналу з фільму. Це лише один з двох "Джонні 5" у світі, які повністю працюють. Робот має зріст 183 см і здатний говорити та танцювати, якщо його запрограмувати.

39-річна дружина Раяна, Стейсі, та їхні сини, 10-річний Юен і 7-річний Бен, возили робота на конгреси по всій Великій Британії і тепер збираються вирушити з ним до Техасу.

Він сказав: "Реакція божевільна. Люди плакали, проходячи повз нього. Він живе з нами і тепер є частиною сім'ї. Я навіть розмовляю з ним. Дітям це подобається, і моя дружина дуже добре вчинила, що мене терпить, якщо чесно. У нас не було наміру, щоб він міг робити всі ці дивовижні речі. Він просто збирався бути моделлю у кутку моєї кімнати. Але тепер я можу запрограмувати його на все, що завгодно. Це повнорозмірна робоча копія з моторами та всім іншим, і я можу керувати нею за допомогою телефону та ноутбука".

Робот "Джонні 5" / Фото: Tom Maddick SWNS

Науково-фантастична комедія "Коротке замикання" розповідає про військового робота, який знаходить людський інтелект після удару блискавки. Раян - великий шанувальник і в дитинстві дивився фільм на відеокасеті, "поки касета не припинила працювати".

"Я вирішив спробувати створити точну модель голови "Джонні 5" 2018 року, коли у мене з'явився 3D-принтер", - сказав він. "Він був здебільшого зроблений із пластику, і йому було важко підтримувати себе через вагу, тому я хотів перейти на новий рівень. Я просто подумав: "Я не можу зупинитися тут, мені потрібно зробити все". Отже, я пройшов увесь шлях, купив усе обладнання і сам зробив кожну деталь із металу. Я припинив рахувати, коли витратив 20 000 фунтів. Це коштувало чимало".

Раян з роботом / Фото: Tom Maddick SWNS

Раяну навіть вдалося зустрітися з Тімом Блейні, який озвучував "Джонні 5": "Він дав мені декілька порад про те, як озвучувати його, коли я програмую його говорити".

Сім'я брала робота на весілля, конференції, благодійні заходи, фестивалі, до шкіл, а також він був добре прийнятий у місцевому пабі Раяна.

"Я та мій батько завжди казали, що запросимо його до пабу. Ми думали, що це буде смішно і спричинить усмішку на обличчях клієнтів. Наш місцевий мешканець дуже радий бачити нас. Здається, усі його люблять", - додав чоловік.

Робот "Джонні 5" у пабі / Фото: Tom Maddick SWNS

Нагадаємо, у Франції на дорозі села влада намалювала хаотичні хвилясті лінії, від яких водіїв навіть нудить. Абстрактні дорожні знаки не потішили місцевих мешканців.

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