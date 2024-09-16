Чоловік за власні кошти побудував міст через річку в ізольованому селі та сів за ґрати на два роки

Китайця, який за власні кошти побудував понтонний міст для ізольованого села, неодноразово штрафували і врешті-решт засудили до тюремного ув'язнення за несанкціоновану споруду.

Про це пише Oddity Central.

До 2005 року село Женьлінь у північній китайській провінції Цзілінь було повністю відрізане річкою Таоер, і місцевим доводилося долати близько 70 кілометрів до найближчого мосту. Однак все змінилося, коли селянин на ім'я Хуан Деї, який раніше керував невеликим поромом до села і назад, вирішив зробити те, чого не зробила регіональна влада – побудувати невеликий міст через річку.

Громада тішилася примітивному понтонному мосту і люди були більш ніж раді платити Хуану невелику плату за користування ним, оскільки це було набагато дешевше і забирало менше часу, ніж їхати 70 км до найближчого дозволеного мосту. 2014 року Хуан Деї разом із 17 іншими мешканцями села покращив міст, зваривши разом 13 металевих човнів, щоб він міг витримувати важчі транспортні засоби, але через чотири роки Управління водних ресурсів Таонан постукало в двері, наказавши демонтувати міст і звинувативши Хуана і його сім'ю в незаконному отриманні прибутку від його експлуатації.

Демонтаж мосту не зняв Хуана з гачка, оскільки 2019 року його затримали разом з декількома членами сім'ї і звинуватили в декількох злочинах, зокрема в тому, що він зібрав 44 000 юанів ($6 200) з автомобілів, які перетинали його міст у період від 2014 до 2018 року. Подальше розслідування показало, що від 2005 року Хуан стягнув з транспортних засобів понад 52 000 юанів ($7 300), і спочатку він був засуджений до 2 років позбавлення волі і ще 2 років випробувального терміну.

Хуан Деї подав апеляцію на вирок суду, визнавши, що його міст не був схвалений місцевою владою, але стверджуючи, що він зробив це лише для того, щоб допомогти місцевій громаді. Щодо збору плати за проїзд, він стверджував, що його так звані прибутки були завищені прокурорами, враховуючи, що два мости, які він побудував через річку Таоер, коштували йому понад 130 000 юанів (18 300 доларів США).

Перша апеляція підприємця була відхилена судом 2021-го, але в червні 2023 року він подав нову апеляцію до вищого Народного суду проміжного рівня міста Байчен. Наразі справа перебуває на розгляді, але його історія нещодавно спричинила палкі дебати в китайських соціальних мережах: одні стверджували, що він і його сім'я отримали по заслугах за те, що стягували з людей плату за користування незаконно збудованим плавучим мостом, а інші говорили, що він лише зробив послугу своїй громаді, вчинивши так, як не зробила б регіональна влада.

Після суперечок навколо мосту Хуандей влада пообіцяла побудувати міст через річку Таоер ближче до села Женьлінь, але поки що не виконала своєї обіцянки.

Нагадаємо, cуд заборонив парі назвати дитину історичним ім'ям. Усе через те, що в майбутньому дитину можуть "виставити на посміховисько".

Читайте також: