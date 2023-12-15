Чоловік забронював 80 місць у літаку для своїх соколів-вбивць – фото

Перевезення птахів не є таким незвичайним явищем на Близькому Сході.

Саудівський принц забронював 80 місць у літаку для своїх соколів-вбивць.

Про це пише Daily Star.

Ряд за рядом звичайні місця економ-класу зайняті не людьми, а кровожерливими хижими птахами.

Зображення існує вже деякий час, але цього тижня воно відродилося після того, як було опубліковано в обліковому записі X (раніше Twitter) під назвою Historic Vids.

Соколи у літаку / Фото: X/historyinmemes

На ньому зображено близько 80 соколів у каптурах, що сидять на дошках на спинках крісел. Це сюрреалістично: птахи сидять прямо і мало чим відрізняються від людей, які випадково базікають під час свого польоту на висоті 11 км.

Історичні відеоролики та інші джерела стверджують, що птахи належали саудівському принцу, причому королівська особа зарезервувала для птахів кожне місце.

Однак, хоча людям, переважно знайомим із західною культурою, це може здатися дивним, перевезення птахів не є таким незвичайним явищем на Близькому Сході. Сокіл — національний птах довколишніх ОАЕ, дресирування якого проводилося в цьому регіоні протягом тисячоліть, і залишається популярною розвагою.

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За даними Міністерства зміни клімату та довкілля штату, соколи можуть отримати в ОАЕ власні паспорти, дійсні протягом трьох років. Це дозволяє їм подорожувати до Бахрейну, Кувейту, Оману, Катару, Саудівської Аравії, Пакистану, Марокко та Сирії.

У низці авіакомпаній є політика щодо птахів, тому їхнє перевезення на авіалайнерах є звичайним явищем. Невідомо, якою авіакомпанією було зроблено цей конкретний знімок.

Нагадаємо, двох чоловіків звинуватили у вбивстві 3600 птахів. Відомо, яке їм загрожує покарання.

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