Чоловік забув дружину під час подорожі: чим все закінчилось

АЗС / © Pixabay

Реклама

На автобані в Баварії стався незвичний інцидент, який швидко привернув увагу німецьких ЗМІ. 39-річний громадянин Румунії під час подорожі із сім’єю випадково залишив дружину на заправці, не помітивши її відсутності у машині.

Про це BILD.

Як це сталося

Сім’я поверталася додому з подорожі Німеччиною. На одній із заправок 37-річна жінка вирішила скористатися туалетом, а чоловік разом із їхнім 11-річним сином залишився в автомобілі. Закінчивши справи, водій виїхав на автобан, навіть не перевіривши, чи всі пасажири на місцях.

Реклама

Минуло 45 хвилин, перш ніж хлопчик повідомив батькові, що мама виходила з авто на попередній стоянці. До того моменту сім’я вже подолала близько 70 км.

Без телефону та зв’язку

Жінка опинилася на заправці абсолютно одна і без мобільного телефону. Вона звернулася по допомогу до водія автобуса, який погодився підвезти її далі трасою та надати телефон для зв’язку. Саме завдяки цьому вдалося встановити контакт із поліцією.

Допомога поліції та зустріч

Правоохоронці швидко визначили місцезнаходження подружжя та організували зустріч родини. Коли чоловік повернувся за дружиною, між ними відбулася емоційна розмова, яку поліцейські жартома назвали «серйозною лекцією для забудькуватого водія».

Німецька поліція нагадує водіям про необхідність бути уважними під час подорожей і перед виїздом завжди перевіряти, чи всі пасажири на місцях.

Реклама

Нагадаємо, в аеропорту Ель-Прат у Барселоні (Іспанія) стався інцидент, який вразив навіть досвідчених співробітників. Подружжя, що прямувало на відпочинок до Касабланки, залишило свого 10-річного сина у терміналі після того, як з’ясувалося, що його паспорт недійсний.

Про випадок повідомила диспетчерка повітряного руху Ліліан Лімасін у TikTok. Вона розповіла, що отримала екстрене повідомлення про необхідність затримати рейс: поліція виявила в аеропорту хлопчика, який залишився без супроводу. Дитина пояснила, що його батьки вже полетіли.

Правоохоронці перевірили інформацію та з’ясували, що подружжя справді перебуває на борту літака до Касабланки. Рейс затримали, а поліція піднялася на борт для допиту батьків. З’ясувалося, що під час реєстрації вони дізналися: термін дії паспорта сина минув, і без візи він не міг залишити країну. Однак замість того, щоб скасувати або перенести поїздку, батьки просто залишили дитину в аеропорту, попередньо зателефонувавши родичу з проханням забрати його.

«Для них це здавалося нормальним, але поліція була іншої думки», — зазначила Лімасін.

Реклама

Наразі щодо пари розпочато розслідування. Їх підозрюють у залишенні малолітньої дитини та у спричиненні затримки рейсу. Соціальні служби Іспанії визначають, яке покарання буде застосовано до батьків.