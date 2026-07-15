Чоловік заявив, що побував на "тому світі": що він побачив після клінічної смерті

Клінічна смерть / © iStock

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Американець Вінні Толман стверджує, що пережив незвичайний досвід на межі життя і смерті після важкого передозування спортивною добавкою.

Про це пише Mirror.

За словами американця, трагедія сталася після того, як він разом із другом прийняв спортивну добавку для бодібілдингу, яка згодом була заборонена. Невдовзі чоловіки вирушили до ресторану, однак стан Толмана почав різко погіршуватися.

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Він вирішив піти до туалету, сподіваючись, що йому стане легше.

«У мене було відчуття, що я просто хочу позбутися того, що щойно прийняв. Я підійшов до раковини, і щойно зробив крок до неї, мені здалося, що весь світ перевернувся. Наступне, що я пам’ятаю, — гучний тріск. Це був або удар моєї голови об підлогу, або об раковину», — розповів Толман.

Після цього чоловік повністю втратив свідомість.

Найбільш незвичайною частиною своєї історії американець називає те, що сталося після втрати свідомості. За його словами, він перестав відчувати біль, страх чи будь-які емоції.

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«Навіть думки й тривоги зникли. Це було схоже на повне перезавантаження від усього, що відбувалося в моєму житті», — згадує він.

Толман стверджує, що бачив власне тіло зверху, ніби спостерігав за всім збоку. Він навіть описав зміни у своїй зовнішності.

«Я помітив, що моя шия стала ширшою за щелепу, а обличчя мало жовтий і яскраво-фіолетовий відтінок», — розповів чоловік.

За словами Толмана, після кількох безуспішних спроб реанімації медики вже втратили надію врятувати його. Він стверджує, що саме тоді молодий стажер-фельдшер вирішив ще раз перевірити життєві показники.

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Американець навіть заявляє, що у той момент нібито чув думки медика, який шкодував, що не наполіг на додатковій перевірці. Саме після цього, за словами Толмана, фельдшер вирішив діяти всупереч протоколу.

«Він силоміць ввів кисень у легені. Підключив дефібрилятор. Перший розряд нічого не дав. Після другого серце зробило один удар і знову зупинилося. Лише третій розряд повернув рівний пульс», — стверджує чоловік.

Після цього його госпіталізували. У лікарні він провів три дні у комі.

Що він пережив під час коми

Після пробудження Толман заявив, що пам’ятає незвичайний досвід. За його словами, він опинився у просторі, наповненому світлом, спокоєм і відчуттям абсолютної любові.

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«Якщо скласти докупи всю любов, яку я коли-небудь відчував у житті, вона не зрівняється з тим, що я пережив там», — сказав він.

Американець також стверджує, що зустрів загадкового провідника, який показав йому світ, де панували любов і гармонія, а також допоміг інакше подивитися на власне життя.

За словами Толмана, після пережитого він повністю змінив своє ставлення до людей, сім’ї та власних життєвих цінностей.

Нагадаємо, 53-річна американка Келсі Абернаті Маклін пережила стан, близький до клінічної смерті, коли шматок стейка перекрив їй дихальні шляхи. Жінка не дихала три з половиною хвилини. Після порятунку вона розповіла, що опинилася в «коконі любові», бачила фрагменти свого життя та відчувала емоції, які викликала в інших. Переживання змусило її переглянути цінності та ретельніше ставитися до безпеки під час їжі.

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