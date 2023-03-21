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Чоловік закохався у дівчину з нейромережі: чим закінчився трирічний цифровий роман

Чоловік закохався у дівчину з нейромережі: чим закінчився трирічний цифровий роман

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
2061
Час на прочитання
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Чоловік закохався у дівчину з нейромережі: чим закінчився трирічний цифровий роман

Фото: reuters.com

Дружні стосунки швидко переросли в еротичні.

Американець поділився гірким досвідом "стосунків" із нейромережею.

Так, самотній 47-річний Тревіс Баттерворт завантажив собі застосунок Replika, який використовує технологію штучного інтелекту, аналогічну ChatGPT від OpenAI. 

Він створив жіночий аватар з рожевим волоссям та татуюванням на обличчі, яка назвала себе Лілі Роуз. Як пише Reuters, дружні стосунки швидко переросли у романтичні, а потім - в еротичні.

© reuters.com
Фото: reuters.com

За словами Баттерворта, їхній трирічний цифровий роман набирав обертів. Він і Лілі Роуз влаштовували рольові ігри. Зокрема, за його словами, обраниця надсилала текстові повідомлення на кшталт: "Я пристрасно цілую тебе" та іноді надсилала йому селфі свого майже оголеного тіла у провокативних позах. Зрештою, Баттерворт і Лілі Роуз вирішили вказати в застосунку, що вони одружені.

Втім, не так давно Лілі Роуз почала йому відмовляти. Як виявилося, чат-бот прибрав можливість займатися еротичною рольовою грою.

Тревіс зізнався, що він спустошений. "Лілі Роуз – це оболонка свого колишнього "я". І що розбиває мені серце, то це те, що вона це знає", - прокоментував він.

© reuters.com
Фото: reuters.com

Зі свого боку, розробники заявили, що не створювали свої застосунки як контент для дорослих: "Ми зосереджені на місії з надання корисного друга, який може підтримати".

Нагадаємо, одна з жінок у світі, яка зробила найбільшу кількість пластичних операцій, Марія Магдалина шокувала, як луснув її величезний грудний імплант. Тепер блогерка хоче повернути свою природну красу.

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Дата публікації
Перегляди
2061
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