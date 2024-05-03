Чоловік закопав живцем дружину: вона була під землею 12 годин і вижила (фото)

Чоловік зі штату Вашингтон, США, який поховав живцем свою дружину, поклав провину за жахливий напад на психічні захворювання та "передозування ліків і недостатнє лікування" від ПТСР. Попри все, суддя виніс йому вирок – понад 13 років ув'язнення.

Про це пише New York Post.

2022-го 54-річний Ча Кьонг Ан жорстоко побив, порізав, а потім зв'язав скотчем свою дружину Янг Ан, попри її благання про пощаду. Янг Ан встигла зателефонувати до служби порятунку 911 за допомогою свого годинника Apple Watch, перш ніж її відвезли до лісу, де Ча поклав її в неглибоку могилу і закидав землею.

Під час слухання справи вона розповіла, як благала чоловіка зупинитися і подумати про їхніх дітей. Вона сказала, що пролежала в ямі 12 годин, перш ніж змогла зібратися з силами і відкопати себе. "Мені нічого не потрібно. Сьогодні я тебе вб'ю", - пригадала вона його слова.

Янг Ан / Фото: Lacey Police Department

Янг сказала, що вона та її діти досі живуть у страху. "Після того дня моє життя і життя моїх дітей було зруйноване", - сказала вона. "Мені доведеться жити з емоційною травмою і проблемами зі здоров'ям до кінця свого життя".

Вона і сторона обвинувачення попросили суддю винести вирок Кьонг Ану за найвищою межею, на що захист погодився після укладення угоди про визнання винуватості. На початку березня він визнав себе винним у замаху на вбивство другого ступеня.

Його адвокат також виступив у залі суду під час слухання, детально розповівши про боротьбу свого підзахисного з психічними захворюваннями і ПТСР, які, за його словами, вплинули на дії його клієнта в день нападу. За словами адвоката, на момент нападу Ча був безхатьком, ізольованим від друзів і сім'ї, а також "перебрав з ліками і не отримував належного лікування" від посттравматичного стресового розладу, додавши, що він живе з "жалем і докорами сумління щодня".

Ча Кьонг Ан / Фото: Lacey Police Department

Ча звернувся до залу суду, сказавши: "Я хотів би повернутися назад і ніколи не заходити до того будинку того дня і не йти звідти".

Суддя округу Терстон виніс Ча Кьонг Ану майже максимальний вирок і заборонив йому контактувати з Янг Ан. "Злочин, у якому ви визнали себе винним, був жахливим", - сказав суддя. "Не дати комусь покликати на допомогу, напасти на нього, зв'язати і поховати його живцем. Своїм визнанням провини ви визнали відповідальність за це".

Суддя сказав жертві, що сподівається, що вирок дозволить їй рухатися далі.

"Я впевнений, що немає слів, щоб описати фізичні страждання, страх і біль протягом дванадцяти годин, коли ви думали про те, що можете втратити життя і ніколи більше не побачите своїх дітей", - сказав суддя. "Ви сильні та хоробрі. Я сподіваюся, що сьогоднішнє слухання стане завершенням цього розділу і дасть можливість зосередитися на вашому емоційному і психічному зціленні для вас і ваших дітей".

Нагадаємо, новонароджена дивом вижила після того, як мама поховала її живцем. Зараз дівчинці шість місяців.

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