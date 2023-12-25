Кур'єр закрутив роман із дружиною головного гангстера і став кілером мафії: історія Ларрі Мацци

Випадкова зустріч зі старшою жінкою поставила молодого кур'єра із супермаркету з Брукліна на шлях одного з найсмертоноснішних злочинців злочинного клану Коломбо.

Про це пише Daily Star.

У підлітковому віці Ларрі Мацца був старанним студентом із законослухняної родини. Але потім у нього закрутився роман зі старшою жінкою, яка змінила його життя.

У 17 років Ларрі влаштувався працювати рознощиком продуктів у супермаркет неподалік свого будинку у Брукліні, Нью-Йорк. Одного фатального дня його відправили до будинку Лінди Широ.

"На той час їй було близько 30, а може, 31", — сказав Ларрі подкастеру Джеймсу Інглішу. "Я пам'ятаю, пізніше вона збрехала і сказала мені, що їй 29 років, а я збрехав і сказав, що мені більше 18, тому що я бачив, що у нас був роман".

Ларрі Мацца / Фото: YouTube

Коли Мацца став постійним гостем у будинку, Лінда пропонувала йому напої і зрештою запрошувала його знову після того, як він закінчував зміну, щоб провести час за чимось міцнішим. Але чого Ларрі не знав, так це того, що Лінда була дружиною боса мафії Грегорі, "Похмурого женця" Скарпи. Але, на диво, Скарпа терпимо ставився до роману своєї дружини з її іграшковим хлопчиком-підлітком і навіть заохочував це. Горезвісний Грегорі розповів Ларрі, що Лінда не єдина жінка у його житті.

Ларрі пригадав: "Він зізнався, що він має інших дружин. У нього була ще одна дружина в Нью-Джерсі, ще одна у Вегасі та ще одна на Мангеттені, так що у нього було декілька сімей, і врешті-решт він дав добро на продовження цього роману. Але він сказав мені, що це буде доти, доки ніхто, окрім нас трьох, не знає. Якщо хтось дізнається, - сказав він, - нас з тобою вб'ють".

Грегорі Скарпа / Фото: Bettmann Archive

Ларрі думає, що Скарпа вважав цей роман меншим із двох лих. "У його житті були всі ці жінки, і він був на 20 років старший за неї… Так що маніпулювати всіма цими жінками має бути складно", — пояснив він. "Вона була наймолодшою. Вона була його трофеєм, і я думаю, він знав, що, попри те, що він був відсутній, у її віці вона рано чи пізно почне виходити надвір. Можливо, йому це було б ніяково… Тому я полегшив йому життя".

Гангстер узяв Ларрі під своє крило, запропонувавши йому оплачувану роботу в одному зі своїх законних підприємств. "Ми зблизилися з однією і тією ж жінкою", - сказав він.

Мацца, якому на той момент було 19 років, потім влаштувався працювати керівником однієї з гральних компаній Скарпи, заробляючи 1500 доларів на тиждень.

Читайте провідні новини дня:

Незабаром він возив свого боса на вбивства, і від цього був лише невеликий крок до того, щоб самому завдавати жорстокого побиття і навіть побиття мафії.

Після того, як вибухнула жорстока війна між бандами, в якій брав участь Скарпа, який був частиною злочинного клану Коломбо, стало лише питанням часу, коли закон наздожене Ларрі.

Після визнання в чотирьох вбивствах (і, ймовірно, причетності ще як мінімум до 25) Ларрі уклав угоду з ФБР в обмін на скорочення його довічного ув'язнення до 10 років за ґратами.

Ларрі Мацца / Фото: larrymazzathelife/Instagram

Зараз він працює особистим тренером у Флориді і написав книгу про своє колишнє життя під назвою "Життя: правдива історія про хлопчика з Брукліна, якого спокусили у темний світ мафії".

Нагадаємо, жінка гірко розплакалася через різдвяні подарунки від нареченого та його сім'ї. Вона пожалілася, що вони їй вручили.

Читайте також: