Чоловік залишив 234 спробу самогубства після того, як йому запропонували шаурму – фото

Копи знайшли підхід до іноземця.
Чоловік відмовився від спроби самогубства після того, як йому запропонували шаурму.
Про це повідомляє Daily Turkic на X.
Інцидент стався у місті Манавгат, що у Туреччині. Громадянин Греції на ім'я Хасан погрожував підпалити себе на даху п'ятиповерхового будинку.
Під час переговорів із поліцією Хасан зізнався, що голодний. Правоохоронці зметикували і запропонували йому шаурму.
Цього стало достатньо, щоб переконати грека відмовитися від наміру накласти на себе руки.
Повідомляється, що раніше чоловік здійснив 233 спроби самогубства з різних причин.
Нагадаємо, поліцейський дивився порно за кермом і потрапив у ДТП. Коп розбив машину жінки.
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