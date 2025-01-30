Чоловік залишив 234 спробу самогубства після того, як йому запропонували шаурму – фото

Чоловік відмовився від спроби самогубства після того, як йому запропонували шаурму.

Про це повідомляє Daily Turkic на X.

Інцидент стався у місті Манавгат, що у Туреччині. Громадянин Греції на ім'я Хасан погрожував підпалити себе на даху п'ятиповерхового будинку.

Під час переговорів із поліцією Хасан зізнався, що голодний. Правоохоронці зметикували і запропонували йому шаурму.

Цього стало достатньо, щоб переконати грека відмовитися від наміру накласти на себе руки.

Чоловік отримав шаурму і передумав скоювати самогубство / Фото:x.com/DailyTurkic

Повідомляється, що раніше чоловік здійснив 233 спроби самогубства з різних причин.

Нагадаємо, поліцейський дивився порно за кермом і потрапив у ДТП. Коп розбив машину жінки.

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