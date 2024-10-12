Чоловік залишив 500 євро чайових і потрапив у неприємності: у чому його звинуватили

Багатий італієць заприсягся ніколи не повертатися на Французьку Рів'єру після скандалу з офіціантом розкішного ресторану.

Багатий італійський турист розлютився після того, як офіціант наздогнав його і відчитав за 500 євро чайових, які той залишив у шикарному ресторані. В результаті чоловік присягнувся ніколи більше не повертатися на Французьку Рів'єру.

Про це пише Express.

Відвідувач ресторану вважав свої чайові в 500 євро дуже щедрими. Але коли офіціант перерахував гроші, він наздогнав клієнта на паркуванні ресторану та заявив, що цього "недостатньо".

Офіціант без сорому відчитав чоловіка за скупість і зажадав, щоб той збільшив чайові хоча б до 1000 євро, тобто до 20% від суми, яку заплатив італієць за обід.

Відомо, що Французька Рів'єра це улюблене місце відпочинку заможних людей. Але поведінка співробітників деяких ресторанів робить цей приголомшливий курорт недоступним для більшості людей і ризикує відштовхнути навіть тих, хто може дозволити витрачати великі гроші на відпочинок.

Інший турист стверджував, що бачив ресторан, де мінімальна сума чека за обід становить 1500 євро на особу. Ще один шикарний заклад пропонує своїм гостям бронювати "найкращі" столики за дивовижну суму в 100 000 євро.

Також відомо, що персонал ресторанів на елітних курортах перевіряє фінансову спроможність своїх клієнтів та веде "чорний список" людей, які залишають маленькі чайові.

Нагадаємо, офіціантку звільнили після того, як вона отримала 10 000 доларів чайових. Власники закладу запевняють, що гроші тут ні до чого.

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