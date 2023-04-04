Чоловік залишився паралізований нижче шиї після того, як просто висякався

Чоловіка паралізувало після того, як він висякався і знепритомнів у своїй ванній, вдарившись шиєю.

Про це пише mirror.co.uk.

Кірсті Броннер із Сіднея розповіла, що почула гучний звук із ванної і знайшла свого партнера непритомного на підлозі їхнього будинку в Австралії.

"Я кинулася всередину і побачила, що мій коханий лежить непритомний на підлозі. Він ударився шиєю і вивихнув її, що призвело до пошкодження спинного мозку на рівні C6/7", — повідомила вона.

Фото: mirror.co.uk

Через ковідні обмеження жінку не пустили до лікарні, і їй довелося чекати, щоб почути оновлену інформацію про стан її партнера після шестигодинної операції.

"Мене так нудило від занепокоєння. Зрештою вони зателефонували і сказали, що у нього вивих шиї через удар об лавку, що викликало травму спинного мозку, і вони не дізнаються про ступінь травм, поки не зроблять операцію і не зроблять аналізи", - пригадала вона.

Кірсті додала, що тепер у неї "мурашки шкірою" через те, як її партнер, який не хоче називати свого імені, говорив за день до трамви про те, як він відчував, що "насувається щось погане".

Фото: mirror.co.uk

Обранець жінки провів наступні пів року в лікарні та на реабілітації, тоді як Кірсті піклувалася про їхніх чотирьох дітей — 16-річного Лукаса, 7-річну Валентину, 5-річну Вікторію та 1,5-річну Віталію.

Після травми минув понад рік. Її партнер, який бігав щодня, тепер не може навіть стояти. Кірсті сказала, що це був "найважчий час" у її житті. Зараз вона присвячує весь вільний час своєму бізнесу, а шанси її партнера на одужання малоймовірні.

Нагадаємо, 28-річна британка померла під час операції з бандажування шлунка. Дівчина хотіла схуднути і звернулася до турецьких лікарів.

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