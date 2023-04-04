Чоловік залишився паралізований нижче шиї після того, як просто висякався

Він знепритомнів і вдарився шиєю.
Чоловіка паралізувало після того, як він висякався і знепритомнів у своїй ванній, вдарившись шиєю.
Про це пише mirror.co.uk.
Кірсті Броннер із Сіднея розповіла, що почула гучний звук із ванної і знайшла свого партнера непритомного на підлозі їхнього будинку в Австралії.
"Я кинулася всередину і побачила, що мій коханий лежить непритомний на підлозі. Він ударився шиєю і вивихнув її, що призвело до пошкодження спинного мозку на рівні C6/7", — повідомила вона.
Через ковідні обмеження жінку не пустили до лікарні, і їй довелося чекати, щоб почути оновлену інформацію про стан її партнера після шестигодинної операції.
"Мене так нудило від занепокоєння. Зрештою вони зателефонували і сказали, що у нього вивих шиї через удар об лавку, що викликало травму спинного мозку, і вони не дізнаються про ступінь травм, поки не зроблять операцію і не зроблять аналізи", - пригадала вона.
Кірсті додала, що тепер у неї "мурашки шкірою" через те, як її партнер, який не хоче називати свого імені, говорив за день до трамви про те, як він відчував, що "насувається щось погане".
Обранець жінки провів наступні пів року в лікарні та на реабілітації, тоді як Кірсті піклувалася про їхніх чотирьох дітей — 16-річного Лукаса, 7-річну Валентину, 5-річну Вікторію та 1,5-річну Віталію.
Після травми минув понад рік. Її партнер, який бігав щодня, тепер не може навіть стояти. Кірсті сказала, що це був "найважчий час" у її житті. Зараз вона присвячує весь вільний час своєму бізнесу, а шанси її партнера на одужання малоймовірні.
Нагадаємо, 28-річна британка померла під час операції з бандажування шлунка. Дівчина хотіла схуднути і звернулася до турецьких лікарів.
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