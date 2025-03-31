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ТСН у соціальних мережах

Банкноти, залишені посеред вулиці

Банкноти, залишені посеред вулиці / © Jam Press

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
137
Час на прочитання
1 хв
Банкноти, залишені посеред вулиці

Чоловік залишив 7,5 млн гривень сушитися посеред вулиці: їх ніхто не вкрав (фото)

Перехожі викликали поліцію, побоюючись неприємностей.

Автор публікації
Юлія Шолудько Юлія Шолудько

Мешканець міста Тайнань, Тайвань, спричинив чималий ажіотаж, розклавши на узбіччі суму еквівалентну понад 7,5 млн гривень.

Про це пише Need To Know.

Чоловік на ім’я Лі пояснив, що гроші надто довго зберігалися вдома і запліснявіли, тому він вирішив влаштувати їм «сонячні процедури».

Перехожі, побачивши таке диво, не поспішали перевіряти свою чесність — навпаки, вони запідозрили пастку й викликали поліцію.

Власник банкнот сказав правоохоронцям, що вирішив винести гроші на вулицю, щоб вони «засмагали». Після з’ясування обставин полісмени переконали Лі віднести гроші до банку, де їх могли б перевірити та замінити.

Банкноти, залишені посеред вулиці / © Jam Press

Банкноти, залишені посеред вулиці / © Jam Press

Хоча ця історія могла завершитися зовсім інакше, дивовижно, що ніхто не наважився «позичити» собі частину вуличного багатства. Це, мабуть, один із небагатьох випадків, коли гроші дійсно валяються на дорозі.

Нагадаємо, як бармен скористався збоєм у банкоматах і витратив мільйони. Австралієць чотири місяці жив на широку ногу, але одного дня він сам вирішив зупинитися.

Дата публікації
Кількість переглядів
137
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