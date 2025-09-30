Чоловік заощадив 16 млн гривень, відмовившись від простих речей: чому він тепер про це жалкує

Гроші

67-річний японець, який десятиліттями намагався заощаджувати гроші, зокрема, не користувався кондиціонером і не ходив до ресторанів, після смерті дружини шкодує про це.

Про це пише SCMP.

Відомий під псевдонімом Сузукі, чоловік став зіркою у соціальних мережах.

Сузукі народився в бідній родині і почав заробляти гроші ще в середній школі, підробляючи в ресторанах.

Влаштувавшись на постійну роботу, він винайняв дешеву квартиру далеко від офісу.

Сузукі готував собі їжу і щодня брав до офісу ланч-бокс, який зазвичай містив паростки квасолі та курку.

Протягом багатьох років він жив надзвичайно ощадливим життям.

Щоб заощадити на витратах на електроенергію, він рідко користувався кондиціонером. Він ходив пішки або їздив на велосипеді, і ніколи не їв у ресторані.

Його дружиною була колега, яка знала його характер. Після народження дитини Сузукі сказав, що вже не так добре вміє заощаджувати гроші, як раніше.

Дозвілля сім’ї в основному складалося з пікніків у найближчих парках. Якщо їм потрібно було поїхати до іншого місця, Сузукі обирав найдешевший маршрут, зізнався він.

Він не купив ні будинку, ні автомобіля.

Завдяки своїм зусиллям Сузукі накопичив 35 мільйонів ієн (240 000 доларів США, 9,9 млн гривень).

Коли йому виповнилося 60 років, він вилучив частину свого пенсійного фонду для інвестицій. Повідомляється, що він володіє активами загальною вартістю 65 мільйонів ієн (440,00 доларів США, понад 16 мільйонів гривень).

«Ці гроші є гарантією на випадок надзвичайних ситуацій і мого подальшого життя», — прокоментував Сузукі.

Однак, невдовзі після його виходу на пенсію, у його дружини діагностували серйозну хворобу, і вона померла у віці 66 років.

«Я хотів би, щоб ми з дружиною могли більше подорожувати і ходити до ресторанів», — сказав Сузукі. «Але час не можна повернути назад. У чому сенс життя, коли залишаються лише гроші?» — каже він.

Сузукі — не єдина людина в Японії, чиє життя обертається навколо теми економії. Торік ще один 45-річний чоловік привернув до себе увагу тим, що жив ощадливо понад 20 років, перш ніж нарешті зміг заощадити 135 мільйонів ієн (910 000 доларів США). Його їжа складалася з кислої сливи, декількох солоних овочів і миски рису. Іноді на вечерю він купував лише енергетичний напій, який отримував за безкоштовні бали в цілодобових магазинах.

