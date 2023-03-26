Чоловік запхав собі в анус склянку з водою та ходив так кілька днів: чим усе закінчилось (фото)

У Непалі 47-річний одружений чоловік запхав собі в анус склянку з водою та проходив так кілька днів. Він звернувся до медиків тільки після того, як почав страждати через запори.

Про це пише Journal of Nepal Medical Association.

Чоловік звернувся до медиків та пояснив, що він страждає через запори. Лише згодом непалець зізнався, що він для самозадовлення запхав собі в анус 12-сантиметрову склянку з водою, де вона застрягла. Чоловік стверджує, що він це зробив у стані алкогольного сп'яніння.

Рентгенівські знімки показали склянку з водою в перевернутому положенні у верхній частині прямої і товстої кишки. Перші спроби витягти склянку з прямої кишки чоловіка в лікарні виявилися невдалими.

Фото: Journal of Nepal Medical Association.

"Попросивши пацієнта лягти на спину з піднятими ногами, хірурги спробували витягнути склянку вручну. Однак їм це не вдалося, оскільки скло "неможливо було вхопити, щоб витягти", і існував "значно високий ризик розбиття скла, що могло, в свою чергу, призвести до травмування кишечника", - зазначили медики.

Медики провели операцію, щоб витягнути з ануса чоловіка склянку.

Фото: Journal of Nepal Medical Association.

Медики з Непалу зазначили, що більшість випадків, коли в прямій кишці застряють предмети, припадає на чоловіків у віці від 30 до 40 років. Вони додали, що раніше повідомлялося про такі предмети, як пляшки з-під газованої води і пива, контейнери з-під дезодоранту, дерев'яні або гумові предмети, кістки і батарейки, які застрягали в задньому проході пацієнтів.

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