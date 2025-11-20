- Дата публікації
Чоловік запхнув до носа рекордну кількість сірників — фото
На дивний експеримент шведа надихнули його діти, які хотіли бачити тата серед рекордсменів.
42-річний Мартін Стрьоби зі Швеції встановив нестандартний світовий рекорд, запхавши собі в ніс 81 сірник.
На цей експеримент його підштовхнули власні діти, які зацікавилися Книгою рекордів Гіннеса і захотіли, щоб тато теж потрапив до її сторінок, йдеться на офіційному сайті GWR.
Стрьоби зізнався, що спершу не вірив, що зможе бути «найкращим у світі» хоча б у чомусь. Але після того, як діти показали йому різні дивовижні рекорди, він вирішив знайти категорію, у якій мав би шанс. Його увагу привернув рекорд із найбільшої кількості сірників, розміщених у ніздрях. Попереднє досягнення становило 68 штук.
Під час пробних спроб Стрьоби зрозумів, що може суттєво розтягувати ніздрі та доволі добре переносить дискомфорт. Найбільшою складністю стало втримати сірники — варто було вставити декілька, як інші випадали. Після численних тренувань він виробив техніку, що дозволила мінімізувати втрати.
У підсумку шведу вдалося перевершити попередній рекорд і розмістити в ніздрях одразу 81 сірник.
«Я хочу, щоб мої діти пишалися мною так само, як я пишаюся своїм батьком. Він навчив мене набагато більшого, ніж я можу описати», — сказав Стрьоби після встановлення рекорду.
