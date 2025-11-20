ТСН у соціальних мережах

190
1 хв

Чоловік запхнув до носа рекордну кількість сірників — фото

На дивний експеримент шведа надихнули його діти, які хотіли бачити тата серед рекордсменів.

Автор публікації
Юлія Шолудько
Мартін Стрьоби

Мартін Стрьоби / © Guinness World Records

42-річний Мартін Стрьоби зі Швеції встановив нестандартний світовий рекорд, запхавши собі в ніс 81 сірник.

На цей експеримент його підштовхнули власні діти, які зацікавилися Книгою рекордів Гіннеса і захотіли, щоб тато теж потрапив до її сторінок, йдеться на офіційному сайті GWR.

Стрьоби зізнався, що спершу не вірив, що зможе бути «найкращим у світі» хоча б у чомусь. Але після того, як діти показали йому різні дивовижні рекорди, він вирішив знайти категорію, у якій мав би шанс. Його увагу привернув рекорд із найбільшої кількості сірників, розміщених у ніздрях. Попереднє досягнення становило 68 штук.

Під час пробних спроб Стрьоби зрозумів, що може суттєво розтягувати ніздрі та доволі добре переносить дискомфорт. Найбільшою складністю стало втримати сірники — варто було вставити декілька, як інші випадали. Після численних тренувань він виробив техніку, що дозволила мінімізувати втрати.

Мартін Стрьоби / © Guinness World Records

Мартін Стрьоби / © Guinness World Records

У підсумку шведу вдалося перевершити попередній рекорд і розмістити в ніздрях одразу 81 сірник.

«Я хочу, щоб мої діти пишалися мною так само, як я пишаюся своїм батьком. Він навчив мене набагато більшого, ніж я можу описати», — сказав Стрьоби після встановлення рекорду.

190
