Чоловік заплатив 20000 доларів за свою філіппінську дружину: "Люди називають її моєю покоївкою"

Чоловік одружився з філіппінкою після трьох тижнів спілкування в Інтернеті – він заплатив 20 000 доларів, щоб прилетіти до неї і привезти її до США. Люди називають її його "покоївкою" і "мисливицею за золотом", але вони наполягають, що щасливі.

Еван і Стефані познайомилися на філіппінському сайті знайомств і швидко знайшли спільну мову. Після спілкування трохи більше ніж три тижні Евану не терпілося зустрітися зі Стефані особисто – і він витратив 5 000 доларів на поїздку на Філіппіни, щоб познайомитися з нею. Вони одразу ж стали парою і почали обговорювати своє майбутнє – витративши 15 000 доларів на поїздки до Стефані, Еван заговорив про оформлення візи для заручин і спільне життя в США.

Еван пояснив на каналі Truly TV на YouTube: "Під час процесу у нас було 90 днів, щоб одружитися під час її приїзду до США, ми таємно втекли в червні, а минулої неділі ми влаштували весілля з моєю сім'єю".

Тепер подружжя ділиться своїми стосунками в Інтернеті, але часто стикається з осудом і припущеннями, що йому потрібна "покоївка", а їй – грін-карта.

"Люди засуджують мене за те, що мій чоловік витратив 20 000 доларів, щоб привезти мене сюди, до США", - каже Стефані. Новоспечена дружина, яка займається прибиранням, приготуванням їжі та іншими хатніми справами в їхньому будинку в Пенсильванії, каже, що до переїзду до Америки вона ніколи не користувалася посудомийною машиною або сушаркою для білизни.

Еван і Стефані / Фото: instagram.com/evan.stefaniaa

Еван сказав: "Коли люди кажуть, що Стефані – моя покоївка, я не сприймаю це на свій рахунок, тому що я знаю, що ми обидва щасливі і між нами все гаразд".

Еван і Стефані / Фото: instagram.com/evan.stefaniaa

Зараз пара ділиться своїм поглядом на їхні стосунки на своєму каналі YouTube та TikTok. Хоча вони отримують багато підтримки, вони також отримують багато осуду. Стефані додала: "Коментарі, які ми отримуємо в Інтернеті, на кшталт: "Вона збирається видоїти твої гроші досуха, хлопче".

Еван і Стефані / Фото: instagram.com/evan.stefaniaa

Інші охрестили її мисливицею за грошима. "Ми відмахуємося від більшості ненависницьких коментарів", - додає Ітан.

Подружжя каже, що їм подобається грати на коментарях людей. Вони жартують про те, що Стефані є "фінансовим тягарем" після коментарів про те, що вона "мисливиця за грошима". Ітан прокоментував: "Люди запитували, чи вона робить це заради кохання, чи заради грін-карти. У неї було декілька друзів, які були трохи скептично налаштовані. У неї були члени сім'ї, які думали, що я, можливо, занадто молодий, хоча я на чотири роки старший".

Еван і Стефані / Фото: instagram.com/evan.stefaniaa

Нагадаємо, інша уродженка Філіппін збрехала про свій вік та вийшла заміж за старшого на 38 років американця. Обранець таки упіймав її на брехні.

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