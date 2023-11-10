Чоловік заплатив рекордні 2 млн грн за одного краба: у чому його цінність (фото)

Він побив минулорічний рекорд.
У Японії продали на аукціоні снігового краба за рекордну ціну – 10 мільйонів єн.
Про це пише Mirror.
Сума еквівалентна 57 тисячам доларів або 2 мільйонам гривень. Розкішний морепродукт був проданий 6 листопада у рибальському порту Хамасака в місті Синонсен.
Краба придбав 47-річний Ресуке Уемура – власник ресторану Ryouriya Uemura.
Він сказав: "Я хотів отримати одного першого ж дня, попри все. Краби в рибальському порту Хамасака високої якості, і я хочу, щоб про це стало більше відомо. Я хотів би з'їсти снігового краба разом із відвідувачами мого ресторану".
Повідомляється, що його вага 1,2 кг.
"Мацуба-гані", як ще називають самців снігового краба, ловлять біля берегів регіону Санін на південно-західному узбережжі Хонсю, головного острова Японії.
Аукціонна ціна є рекордною: минулого року краба продали за 3,15 мільйона єн.
Ціна за крабів останнім часом зросла через скорочення популяції декількох видів у Беринговому морі. В результаті обвалів цілі флотилії, що займаються ловом крабів, виявилися пришвартованими до берега, а переробники щосили намагаються знайти нові джерела морепродуктів. Одним із таких катастроф стало широко відоме зникнення 11 мільярдів снігових крабів у Беринговому морі 2021 року.
Хоча краби коштують дорого, вони, як і раніше, не є найдорожчими морепродуктами у світі. Найдорожчим залишається тунець Bluefin.
Нагадаємо, нещодавно на аукціоні продали найбільший блакитний діамант. Сума та вага коштовності приголомшують.
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