Чоловік заплатив рекордні 2 млн грн за одного краба: у чому його цінність (фото)

У Японії продали на аукціоні снігового краба за рекордну ціну – 10 мільйонів єн.

Про це пише Mirror.

Сума еквівалентна 57 тисячам доларів або 2 мільйонам гривень. Розкішний морепродукт був проданий 6 листопада у рибальському порту Хамасака в місті Синонсен.

Краба придбав 47-річний Ресуке Уемура – власник ресторану Ryouriya Uemura.

На аукціоні продали снігового краба за рекордну ціну / Фото: Newsflash

Він сказав: "Я хотів отримати одного першого ж дня, попри все. Краби в рибальському порту Хамасака високої якості, і я хочу, щоб про це стало більше відомо. Я хотів би з'їсти снігового краба разом із відвідувачами мого ресторану".

Повідомляється, що його вага 1,2 кг.

На аукціоні продали снігового краба за рекордну ціну / Фото: Newsflash

"Мацуба-гані", як ще називають самців снігового краба, ловлять біля берегів регіону Санін на південно-західному узбережжі Хонсю, головного острова Японії.

Аукціонна ціна є рекордною: минулого року краба продали за 3,15 мільйона єн.

Ціна за крабів останнім часом зросла через скорочення популяції декількох видів у Беринговому морі. В результаті обвалів цілі флотилії, що займаються ловом крабів, виявилися пришвартованими до берега, а переробники щосили намагаються знайти нові джерела морепродуктів. Одним із таких катастроф стало широко відоме зникнення 11 мільярдів снігових крабів у Беринговому морі 2021 року.

Хоча краби коштують дорого, вони, як і раніше, не є найдорожчими морепродуктами у світі. Найдорожчим залишається тунець Bluefin.

Нагадаємо, нещодавно на аукціоні продали найбільший блакитний діамант. Сума та вага коштовності приголомшують.

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