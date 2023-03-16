Чоловік заради цікавості вирішив штовхнути тигра палицею: це був останній вчинок у його житті

Чоловік напав на дику тварину через цікавість.
В Індії, в окрузі Кхаргон, чоловік вирішив штовхнути тигра палицею у хвіст. Після цього тварина напала на нього та смертельно травмувала.
Про це пише timesofindia.
Місцеві лісники розповіли, що 35-річний чоловік заради цікавості вирішив палицею штовхнути тигра у хвіст. Після цього тварина накинулась на потерпілого та травмувала йому шию. Рани виявились несумісними з життям, і через кілька днів чоловік помер у лікарні.
Лісники також зазначили, що тигр заблукав, вийшовши із заповідної зони, що привабило натовпи селян, і ті почали ганятися за дикою твариною. Переляканий звір напав на працівника лісу, проте той врятувався, сховавшись на дереві.
Коли тигр відпочивав, його вистежив місцевий житель і заради цікавості почав штовхати тварину палицею. Тоді розлючений тигр і напав на потерпілого.
Лісники зазначають, що тигра й досі не знайшли, та закликають людей триматися якнайдалі від дикої тварини.
Нагадаємо, в Індії наречений скасував весілля начебто лише тому, що його наречена отримала низькі оцінки на іспиті за 12 клас.
Читайте також:
- 140-річний "чоловік-козел" помер після невдалої операції з видалення рогів
- Жінка украла яйце із зоопарку: те, що вилупилося - здивувало всіх
- Батько випадково вбив 3-річного сина: як сталася трагедія