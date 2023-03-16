Чоловік заради цікавості вирішив штовхнути тигра палицею: це був останній вчинок у його житті

В Індії, в окрузі Кхаргон, чоловік вирішив штовхнути тигра палицею у хвіст. Після цього тварина напала на нього та смертельно травмувала.

Про це пише timesofindia.

Місцеві лісники розповіли, що 35-річний чоловік заради цікавості вирішив палицею штовхнути тигра у хвіст. Після цього тварина накинулась на потерпілого та травмувала йому шию. Рани виявились несумісними з життям, і через кілька днів чоловік помер у лікарні.

На фото чоловік після нападу тигра / Фото: The Times of India

Лісники також зазначили, що тигр заблукав, вийшовши із заповідної зони, що привабило натовпи селян, і ті почали ганятися за дикою твариною. Переляканий звір напав на працівника лісу, проте той врятувався, сховавшись на дереві.

Коли тигр відпочивав, його вистежив місцевий житель і заради цікавості почав штовхати тварину палицею. Тоді розлючений тигр і напав на потерпілого.

Лісники зазначають, що тигра й досі не знайшли, та закликають людей триматися якнайдалі від дикої тварини.

Нагадаємо, в Індії наречений скасував весілля начебто лише тому, що його наречена отримала низькі оцінки на іспиті за 12 клас.

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