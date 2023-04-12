Чоловік заради побачень з жінками переламав собі ноги та заплатив 173 тисячі доларів: що сталося

У США чоловік заради своєї мрії погодився на складні та болісні операції зі збільшення зросту. Обійшлось це йому в 173 тисячі доларів.

Про це пише dailystar.co.uk.

41-річний Мозес Гібсон з Міннеаполіса, штат Міннесота, США, змалку страждав, бо його зріст 165 сантиметрів. Це нібито заважало йому у стосунках з дівчатами. Він зізнається, що спробував усе: від пігулок для "збільшення зросту" до духовних практик, проте це не дало жодного результату.

Тоді він погодився на складну операцію зі збільшення зросту, яка передбачає переломи кількох кісток. Так чоловіку вдалось підрости до 172 сантиметрів, проте у майбутньому він планує підрости до 178 сантиметрів.

Мозес Гібсон на операції зі збільшення зросту вже витратив 173 тисячі доларів, проте переконує - воно того варте.

Він стверджує, що через низький зріст у нього ще в підлітковому віці почались проблеми, а згодом - він не зміг влаштувати своє особисте життя.

Фото: dailystar.co.uk

"Це вплинуло на мою впевненість у собі в цілому, і в стосунках з жінками. Це вплинуло на моє життя на побаченнях. Я засовував щось у взуття, щоб трохи піднятися, але це не допомагало. Люди робили зауваження. Іноді це не було у злий спосіб або з наміром образити, але вони казали: "Чорт, чувак, ти низький" або жартували з цього приводу", - каже Мозес.

Чоловік три роки працював інженером-програмістом вдень і водієм Uber вночі, щоб накопичити 75 тисяч доларів на першу операцію, яка збільшила його зріст до 172 сантиметрів.

У березні він витратив ще 98 тисяч доларів на другу операцію, під час якої лікарі зламали його великогомілкову і малогомілкову кістки і вкрутили в них магнітні цвяхи, що подовжують кінцівки.

Тепер Мозесу доводиться тричі на день користуватися пристроєм для подовження зросту, щоб по міліметру розтягувати зламані кістки.

Фото: dailystar.co.uk

Чоловік зізнається, що така операція надзвичайно болісна, проте він переконує, що це було того варте, адже у нього навіть з'явилась дівчина.

Незважаючи на біль, через який йому довелося пройти, Мозес стверджує, що ні про що не шкодує.

Нагадаємо, у Тусоні, штат Арізона, США працівники місцевого закладу швидкого харчування на роботі займались сексом та не звертали уваги на клієнтку.

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