Чоловік заради розваги випив пляшку оцту та з'їв банку чорного перцю: що було далі (відео)

Він став сенсацією в Мережі після того, як випив оцет, какао-порошок, майонез та молоко.

Минулого тижня у TikTok завірусилося відео, де чоловік випиває пляшку оцту.

Як пише LADbible, цей сміливець — Біллі Кроуфорд, і відтоді він осідлав хвилю вірусної слави, пробуючи різні речі.

Так, він випив китайські "п'ять спецій", коктейль із молока та майонезу, з'їв ложку або дві гірчиці Colman's і навіть спробував з'їсти цілий мішок борошна.

Біллі пояснив, що коли він завів обліковий запис у TikTok, "це було скоріше розвагою", просто знімати відео, але потім люди почали просити його взяти участь у певних випробуваннях. Він сказав: "Я взяв участь у декількох випробуваннях, я зробив найкисліший напій у світі, смертельні кулі, але нічого не вийшло. Я продовжував, поки хтось не сказав: "Я кидаю тобі виклик випити пляшку оцту. Ми вирушили до Белфасту, я був у магазині з приятелем і побачив оцет. Я не збирався цього робити, але потім сказав: "Ми зараз влаштуємо оцтовий челендж тут".

Після того, як Біллі це зробив, його шлунок "стиснувся" і він подався до пабу, щоб запити оцет пивом. Втім, там йому стало зле.

"Я зайшов до пабу, я сидів за столом і випив цей Гіннес, а потім сказав: "Мені треба блювати". Так що я закінчив тим, що в туалеті все це просто вивалилося, це було абсолютно гнило".

Це, безумовно, був кумедний досвід для глядачів, хоча бідолашному Біллі не дуже сподобалися сенсаційні смаки, які він запихав собі в горлянку, говорячи про свої випробування, що вони всі були безжальні.

Якби йому довелося обрати найгірше, він, мабуть, назвав би банку чорного перцю, яку він з’їв у нещодавньому відео.

Він сказав: "Мабуть, перець, який застряг у мене в горлі, увійшов у ніс і фактично позбавив мене дихання".

Хоча він сказав, що "готовий абсолютно до всього", Кроуфорд наполягає, що єдине, до чого він не підійде — це до мускатного горіха: "Люди просять мене виконати завдання на кшталт мускатного горіха, але такі речі дуже шкідливі для здоров'я. Я б не заходив так далеко, щоб це зашкодило моєму здоров'ю. Я готовий абсолютно до всього, я зроблю все, що завгодно, але мускатний горіх спричиняє галюцинації, і це не для мене".

Нагадаємо, мама купила 4-річній доньці бургер і була нажахана "соусом" всередині. Там була людська кров, яку вони переплутали з кетчупом.

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