Чоловік заробляє 42 тисячі доларів, підіймаючи на гору втомлених жінок на плечах – фото

У Китаї винахідливий гід заробляє гроші, піднімаючи втомлених жінок на гору.

Про це пише New York Post.

26-річний Сяо Чен, який працює на горі Тайшань у провінції Шаньдун, супроводжує туристів під час їхнього сходження на вершину – але багато хто з його клієнток часто просить, щоб він підняв їх на останніх 1000 сходинках.

Він починає з того, що тримає їх за руку протягом більшої частини маршруту, а коли вони втомлюються, Чен переносить їх на своїх плечах.

Об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО розташований на висоті 1533 метри.

Як повідомляється, Чен заробляє понад 300 000 китайських юанів (близько 42 000 доларів США) як "компаньйон для сходження" для своїх клієнток віком від 25 до 40 років.

Гід Сяо Чен підіймає на гору втомлених жінок / Фото: Jam Press

Він підіймається на гору двічі на день, заробляючи близько 600 юанів – 83 долари США – за похід вдень і 54 долари США вночі.

За місяць випускник спортивної школи може заробити близько 6 400 доларів. За його словами, він витрачає близько пів години на те, щоб підняти когось на останні 1000 сходинок до вершини.

Гід Сяо Чен підіймає на гору втомлених жінок / Фото: Jam Press

Через високий попит на його послуги, Чен, як повідомляється, почав наймати членів команди, щоб розділити навантаження.

Нагадаємо, 360-кілограмова секс-працівниця похизувалася, як заробляє 5 тисяч доларів на місяць. Американка працює близько восьми годин на день.

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