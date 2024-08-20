Чоловік заробляє мільйон доларів на рік у своєму ресторані, але у нього не було жодного клієнта

Американець Дрю Талберт заробляє майже семизначну суму на рік у своєму ресторані, але він ніколи не мав клієнтів.

Про це пише NBC News.

Bistro Huddy, вигаданий заклад, який існує лише в TikTok — це надуспішний витвір Талберта, який зібрав 4,5 мільйона підписників у нього на платформі, де він публікує комедійні сценки про індустрію громадського харчування.

Попри те, що він ніколи не подавав жодної краплі їжі, бізнес процвітає завдяки партнерським відносинам з брендами, підпискам на Patreon і продажам товарів і тепер він отримує "шестизначний діапазон на рік" доходу.

"Ми опинилися у фінансовому становищі, про яке могли лише мріяти п'ять років тому", - розповів колишній офіціант, що став коміком. "Ми жили місяць за місяцем, ледве зводячи кінці з кінцями, і тепер можемо накопичувати на пенсію".

Дрю Талберт / Фото: скриншот з відео

Bistro Huddy, названий на честь його сина Гадсона, спирається на 22 роки реального досвіду роботи в ресторані Талберта для вірусних скетчів, в яких він одягає одну зі своїх численних перук, щоб грати декількох персонажів, котрі є колегами, клієнтами та іншими.

Є менеджер ресторану Террі, а також кухар на ім'я Піклз, гостес Ембер та бармен, якого звати Клінт — усіх їх грає Талберт, який пробувався на акторські ролі та викладав імпровізацію, працюючи в ресторані.

Деякі персонажі навіть мають власні профілі в TikTok, наприклад, у робітниці Bistro Huddy Ніколь Б., яка вже може похвалитися більш ніж 693 000 підписниками в застосунку.

Шанувальники Bistro Huddy кажуть, що замальовки нагадують їм про час, проведений у ресторанній індустрії, тоді як інші кажуть, що персонажі настільки переконливі, що вони забувають, що їх усіх "грає один хлопець".

"Люди бачать Ніколь і уявляють цю чудову білявку – вони навіть більше не бачать мене", - пояснив Талберт. "Тепер люди проєктують на мене своє власне уявлення про те, якими ці персонажі були б у реальному житті. Я лише провідник".

Дрю Талберт / Фото: скриншот з відео

Талберт почав робити комедійні онлайн-замальовки під час пандемії після того, як його дружина показала йому інших творців на платформі, і це окупилося. Крім його величезної кількості підписників на TikTok, він має 776 тисяч шанувальників у Instagram і 1,5 мільйона на YouTube.

Наразі він не планує розширювати свій бренд — попри переговори з літературними агентами та іншими людьми, які могли б допомогти перетворити шоу на повноцінний ситком, — насолоджуючись реальністю "повного творчого контролю" та можливістю бути вдома з дітьми.

"Кожен шукає свою нішу", - сказав Талберт. "Я зміг використати свій досвід у скетч-комедії, над яким працював роками. Сценарій, гра акторів, персонажі все це якось зійшлося".

Нагадаємо, кафе подало до суду на клієнта через шалені чайові. Те, що спершу вважалося хорошою справою, незабаром перетворилося на лист із погрозами.

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