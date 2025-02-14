Чоловік заробляє мільйон гривень на своєму пуканні: "Шокований попитом" (фото)

Нат Вайлд не може повірити, наскільки великий попит на його відео з пердінням.

Австралійський стриптизер Нат Вайлд, який раніше розповів, як часто жінки зраджують своїх партнерів під час дівич-вечора, тепер поділився ще одним своїм способом доходу. Так, він заробляє на продажі відеозаписів пердіння.

Про це він розповів Metro.

Нат похизувався, що заробив на цьому чимало грошей. Він навіть їсть продукти, які, як він знає, призведуть до здуття живота.

"Я спеціалізуюся на створенні відео з пердінням", - пояснив він. "Насправді, я заробляю близько 3000 австралійських доларів (78 875 гривень) на місяць лише на них".

Хоча Нат починав працювати офіціантом топлес, незабаром він почав набувати все більшої популярності у своїх соціальних мережах. Незабаром Нат перейшов на OnlyFans, вирішивши "спробувати".

"Спочатку все було дуже скромно, лише фотографії мене напівоголеного та короткі відео, де я позую – трохи непристойніше, ніж те, що можна було публікувати в Instagram", - пояснив він. "Досить скоро я заробляв достатньо, щоб залишити роботу столяра. Відсутність необхідності працювати по вісім годин на день і їздити на роботу було величезним бонусом – тепер у мене є свобода працювати з дому".

Нат Вайлд / Фото: instagram.com/NATH_WYLD

Після успіху на OnlyFans Нату почали надходити запити на знімання відео з пуканням, що спочатку не дуже його приваблювало. Але незабаром він отримував все більше і більше запитів, і вирішив зняти одне відео у своїй спальні.

"Я був шокований, без жодного каламбуру, попитом, і відтоді я роблю їх", - пояснив він.

Нат Вайлд / Фото: instagram.com/NATH_WYLD

Нат додав, що запити різняться: деякі підписники хочуть бачити вираз його обличчя. "Що стосується ракурсів, то люди хочуть бачити певні речі, наприклад, великий план чи загальний вигляд. Або, можливо, щоб я весь час залишався одягненим", - додав він. "Хтось хоче бачити вираз мого обличчя, а хтось просто хоче бачити мене здалеку. Під час знімань відбувається певна рутина. Зараз це майже як годинниковий механізм. Потрібно добре поїсти, щоб здутися і випустити гази, а після цього це відбувається природно".

Нат Вайлд / Фото: instagram.com/NATH_WYLD

Нат похизувався, що заробляє понад 200 000 австралійських доларів (5 258 000 гривень) на рік завдяки своєму контенту, причому відео з його пуканням складають близько 20 відсотків його прибутку.

Нагадаємо, жінка засипала екскохану свого хлопця відео, де випускає гази. 25-річній британці загрожує в'язниця.

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