Чоловік заробляє на тому, що псує чужі весілля: скільки це коштує (відео)

Іспанець вигадав геніальний спосіб заробляти гроші – псувати весілля, прикидаючись коханцем нареченої або нареченого і пропонуючи їм втекти разом.

Про це пише Oddity Central.

Про Ернесто, чоловіка середніх років, що стоїть за цією дивною послугою, заговорили в Іспанії після того, як він з'явився у вірусному відео, розміщеному у TikTok. Він стверджує, що хоча більшість людей вважають день свого весілля найщасливішим у своєму житті, для декого він є жахіттям, який чекає на нього. І ці декілька людей є його клієнтами. За базовий гонорар у 500 євро Ернесто обіцяє зіпсувати весілля клієнта і видавати себе за кохання їхнього життя, благаючи їх втекти разом, аби лише скасувати подію.

"Якщо ти сумніваєшся, не хочеш одружуватися або не знаєш, як сказати "ні", не хвилюйся більше, я скасую весілля для тебе", - каже Ернесто у відео. "Тобі потрібно лише сказати мені час, місце і дату, і я з'явлюся на церемонію. Я скажу, що я – кохання твого життя, і ми втечемо разом, тримаючись за руки".

Очевидно, сервіс починався як жарт, але після того, як на нього посипалися запити від зацікавлених осіб, Ернесто зрозумів, що він на щось спромігся. Наразі він бере 500 євро за зрив заходу, що не містить витрати на проїзд, але йому доплачують у разі непередбачуваних інцидентів. Наприклад, якщо йому дають ляпаса, б'ють кулаком чи ногою, він отримує більше. Кожен ляпас приносить йому 50 євро.

"Кожен ляпас коштує 50 євро. Я намагаюся бігти, але я знаю, що кожного разу, коли мене б'ють, мені платять більше. Тому, якщо я можу бігти повільніше, я біжу повільніше. Так я заробляю свої гроші", - пояснив Ернесто.

Послуга Ернесто виявилася досить популярною і зараз він нібито має повністю розписаний графік до 2 листопада.

Нагадаємо, чоловік зрадив дружину з її подружкою просто на весіллі. Тепер наречена сміється з цієї ситуації останньою.

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