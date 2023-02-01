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Чоловік заснув із мобільним телефоном у руці і загинув: що сталось

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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8295
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Чоловік заснув із мобільним телефоном у руці і загинув: що сталось

Фото: pixabay.com

Тіло покійного знайшли його колеги по роботі.

У Таїланді загинув 34-річний чоловік, який поставив мобільний телефон заряджатись та заснув. Його вбило електричним струмом. 

Про це пише metro.co.uk. 

Чоловік працював у ювелірному цеху. Його колеги забили на сполох, коли той перестав відповідати на дзвінки. Через три дні колеги 34-річного чоловіка знайшли його мертвим у квартирі. В руці він тримав мобільний телефон, який був на зарядці. 

© metro.co.uk
Фото: metro.co.uk

Власниця будинку, де мешкав чоловік, розповіла, що покійний був спокійним орендарем, а тому вона подумала, що він просто відпочиває. 

© metro.co.uk
Фото: metro.co.uk

У поліції повідомили, що на тілі чоловіка не знайшли ознак насильства. Там вважають, що чоловік загинув через те, що тримав мобільний телефон, коли той заряджався і потерпілого вдарило електричним струмом. Ці дані підтвердив також і розтин. 

© metro.co.uk
Фото: metro.co.uk

Нагадаємо, у літаку польської авіакомпанії PLL LOT пасажири вгамовували агресивного чоловіка, який спочатку вживав алкоголь, а потім зняв штани та помочився на двері літака.

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Дата публікації
Перегляди
8295
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