Чоловік заснув із мобільним телефоном у руці і загинув: що сталось

Тіло покійного знайшли його колеги по роботі.
У Таїланді загинув 34-річний чоловік, який поставив мобільний телефон заряджатись та заснув. Його вбило електричним струмом.
Про це пише metro.co.uk.
Чоловік працював у ювелірному цеху. Його колеги забили на сполох, коли той перестав відповідати на дзвінки. Через три дні колеги 34-річного чоловіка знайшли його мертвим у квартирі. В руці він тримав мобільний телефон, який був на зарядці.
Власниця будинку, де мешкав чоловік, розповіла, що покійний був спокійним орендарем, а тому вона подумала, що він просто відпочиває.
У поліції повідомили, що на тілі чоловіка не знайшли ознак насильства. Там вважають, що чоловік загинув через те, що тримав мобільний телефон, коли той заряджався і потерпілого вдарило електричним струмом. Ці дані підтвердив також і розтин.
Нагадаємо, у літаку польської авіакомпанії PLL LOT пасажири вгамовували агресивного чоловіка, який спочатку вживав алкоголь, а потім зняв штани та помочився на двері літака.
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