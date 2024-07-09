Чоловік заснув у надувному колі та 19 годин плавав у морі – фото

У місті Нью-Тайбей, Тайвань, п'яний чоловік заснув у надувному колі і його віднесло в море на 19 годин.

Про це повідомляє NTK.

Рибалки помітили потерпілого 7 липня о 13:30 у відкритому морі. Вони негайно кинули йому рятувальне коло і витягли бідолаху на борт свого рибальського човна. Вони відвезли його назад до рибальського порту і повідомили поліцію та пожежну команду.

Пожежники прибули на місце події і відвезли чоловіка до лікарні в місті Кілунг. Медики виявили, що він був фізично ослаблений, але не мав серйозних травм. Вони швидко виписали його, і він самостійно покинув лікарню.

57-річний чоловік на ім'я Хонг з міста Нью-Тайбей розповів, що пішов у море, щоб охолодитися після того, як випив з друзями після роботи. Потім він ненавмисно задрімав і, прокинувшись через деякий час, виявив, що його дрейфує у відкритому морі. Він почав кликати на допомогу, але був далеко від берега, і ніхто не міг його почути. Хонг вважає, що вийшов у море приблизно о 6 або 7 годині вечора в суботу, 6 липня. Близько 19 годин пізніше повз нього на щастя пройшов рибальський човен. Дивно, але чоловіки, які його врятували, сказали, що він був топлес і одягнений в джинси.

Чоловік 19 годин плавав у відкритому морі / Фото: Jam Press

Чоловік 19 годин плавав у відкритому морі / Фото: Jam Press

Ті, хто брав участь у його порятунку, як повідомляється, скептично ставляться до його твердження про те, що він провів усю ніч у дрейфі. Справу передали до поліції для розслідування.

Нагадаємо, жінка "померла" у свій день народження та розповіла про сюрреалістичний досвід виходу з тіла. Тепер вона не боїться смерті.

Читайте також: