У Китаї чоловік став зіркою Мережі після того, як провів майже годину з головою, застряглою у світлофорі після того, як врізався в нього на електросамокаті.

У соціальних мережах, зокрема на Reddit, багато уваги привернула дивакувата дорожньо-транспортна пригода, коли молодий чоловік на електросамокаті врізався в тимчасовий світлофор у місті Ченду.

Після удару голова хлопця якимось чином застрягла всередині світлофора, і пожежникам довелося викликати рятувальників, щоб витягти його з незвичайної клітки.

Однак це було легше сказати, ніж зробити, оскільки рятувальники витратили близько 40 хвилин, розрізаючи металевий корпус, щоб безпечно звільнити голову чоловіка.

Після цього чоловіка доправили до місцевої лікарні, де він повністю одужав, але йому буде набагато важче оговтатися від веселих жартів в Інтернеті: «Лобове зіткнення, але з легкими ушкодженнями», «Це така ж рідкість, як виграш у лотерею».

