Чоловік застряг у дорожньому конусі: навіщо він туди заліз та хто його врятував (відео)

У Бразилії чоловік потрапив у пастку, застрягши у дорожньому конусі.

Про це пише NTK.

Робітники збирали тимчасові огорожі на жвавій дорозі, коли один із інженерів помітив, що одна з них набагато важча, ніж має бути.

Потім працівник почув приглушений голос з середини гігантського конуса.

Один зі спостерігачів зняв на свій мобільний телефон, як робітник розмовляв із спійманим у пастку чоловіком, перевернувши конус на бік.

Він зрозумів, що чоловік застряг усередині, і підняв його. За мить невдаху вдалося вивільнити.

Чоловік пояснив, що він ризикнув проникнути всередину конуса, рятуючись від сильного дощу.

У дорожній поліції заявили, що внаслідок дивної події місцевий житель не постраждав.

Нагадаємо, туриста заарештували у португальському ресторані через неправильний переклад фрукта. Стало відомо, що він написав.

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