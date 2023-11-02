Чоловік застряг у дорожньому конусі: навіщо він туди заліз та хто його врятував (відео)

Інцидент зняли на відео.
У Бразилії чоловік потрапив у пастку, застрягши у дорожньому конусі.
Про це пише NTK.
Робітники збирали тимчасові огорожі на жвавій дорозі, коли один із інженерів помітив, що одна з них набагато важча, ніж має бути.
Потім працівник почув приглушений голос з середини гігантського конуса.
Один зі спостерігачів зняв на свій мобільний телефон, як робітник розмовляв із спійманим у пастку чоловіком, перевернувши конус на бік.
Він зрозумів, що чоловік застряг усередині, і підняв його. За мить невдаху вдалося вивільнити.
Чоловік пояснив, що він ризикнув проникнути всередину конуса, рятуючись від сильного дощу.
У дорожній поліції заявили, що внаслідок дивної події місцевий житель не постраждав.
Нагадаємо, туриста заарештували у португальському ресторані через неправильний переклад фрукта. Стало відомо, що він написав.
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