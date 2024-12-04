Чоловік застряг у колодязі на три дні, бо налякані селяни думали, що чують крики привидів – фото

Мешканці повідомляли про дивні крики з віддаленого лісу вночі, які ставали дедалі гучнішими та інтенсивнішими.

Китаєць впав у покинутий колодязь у Таїланді і залишився в пастці на три дні – його крики про допомогу селяни прийняли за звуки привидів.

Про це пише SCMP.

24 листопада місцева поліція в Мае Сот, провінція Так, неподалік від тайсько-м'янманського кордону, отримала повідомлення від селян, які чули дивні крики, що долинали з сусіднього глухого лісу.

Коли поліцейські та рятувальники вирушили до лісу, щоб провести розслідування, вони несподівано почули голос, який відгукнувся у відповідь. Слідуючи за джерелом звуку, вони виявили китайця, який опинився в пастці на дні сухого колодязя глибиною 12 метрів у лісі.

Рятувальна операція тривала 30 хвилин, і чоловіка знайшли в ослабленому стані з переломом лівого зап'ястя, струсом мозку та забоями всього тіла. Його негайно доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

Через перекладача чоловік, ідентифікований як 22-річний Лю Чуаньї, розповів, що він був у пастці в колодязі протягом трьох днів і ночей без їжі та води. Щоб зберегти сили, він кликав на допомогу лише раз на годину.

Мешканці сусідніх будинків повідомили, що три дні тому чули дивні крики з лісу, особливо вночі, коли звуки ставали все гучнішими та інтенсивнішими. Прийнявши ці звуки за привидів, вони уникали виходити на вулицю після настання темряви і не наважувалися дослідити джерело.

Чоловік провів у колодязі три дні / Фото: 163.com

Зараз Лю поза небезпекою, і рятувальники підозрюють, що він заблукав у лісі і випадково впав у колодязь, намагаючись знайти вихід. Причини його перебування на кордоні між Таїландом і М'янмою залишаються незрозумілими, але влада зв'язалася з імміграційною службою, щоб з'ясувати, як він опинився в цій місцевості.

Тим часом вживаються заходи щодо накриття колодязя кришкою, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому.

Інцидент став джерелом насмішок серед китайських користувачів Мережі: "Китаєць кричить про допомогу в глушині?Звичайно, місцеві жителі не розуміють мови і можуть подумати, що це чарівник, який вимовляє заклинання".

Нагадаємо, чоловік понад 60 днів живе під водою. Він розповів, як облаштувався на глибині 11 метрів.

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