Чоловік застряг у морі на 438 днів: він розповів, чим займався та про "найкращий секс у світі"

Чоловік, який застряг у морі на 438 днів, розповів, як проводив час з товаришем, щоб не з’їхати з глузду.

Про це пише LADbible.

У листопаді 2012 року Хосе Сальвадор Альваренга вирушив з Мексики, плануючи здійснити 30-годинну подорож туди й назад на глибоководну рибаловлю.

До нього долучився колега-рибалка Есекьєль Кордова, якому на той момент було 22 роки. Але незабаром у їхній подорожі розпочався шторм, і вони вирішили продовжити риболовлю, щоб подивитися, що їм удасться упіймати. У результаті це виявилося досить поганою ідеєю, оскільки вони на тиждень опинилися у штормі. Чоловіки провели 10 тижнів, харчуючись черепахами, пташиною кров'ю та рибою, але Кордова захворів та помер на човні.

Однак Альваренга пробув у морі цілих 438 днів, протягом яких, як він стверджує, він мав "найкращий секс на світі".

Проживши один у морі, Хосе зрештою викинуло на острів Ебон, приблизно за 9600 км від Мексики, і він зміг знайти порятунок.

Хосе Сальвадор Альваренга

Його дике випробування описано у книжці 438 Days: An Extraordinary True Story of Survival at Sea. Джонатан Франклін, який написав це, розповів про унікальний досвід Альваренги в епізоді підкасту Slate How To Survive in the Wild.

Так, він поділився, що робили два самотні рибалки, щоб залишатися при здоровому глузді, поки вони опинилися в морі. "Вони просто лежали на спині", - сказав Франклін. "Кордова був фантастичним співаком, тому співав. І Альваренга, який не був великим співаком, також співав. Вони грали у безліч ігор із зірками і дивилися на сузір'я. Коли вони бачили літаки, що пролітають, вони вголос думали: "Як ти гадаєш, що вони їдять?".

Хосе Сальвадор Альваренга

Це не єдине, що вони собі уявляли, оскільки перебування у відкритому морі без інших людей означало, що їм не було чим зайнятися.

Франклін описував Альваренгу як "крутого рибалку, який тусувався до відпаду" та "мав трьох подружок". Він проводив час, уявляючи, як гуляє пляжем і фліртує з жінками. "Саме ця альтернативна реальність зберегла йому життя", - пояснив журналіст. "І він сказав: "Джонатане, найкраща їжа в моєму житті була тією уявною їжею, яку я їв у морі. Найкращий секс, який у мене був у житті – уявний секс".

Хосе Сальвадор Альваренга

Після того, як Альваренга був врешті-решт врятований, його проблеми не закінчилися, оскільки зрештою родина Кордови пред'явила йому позов на мільйон доларів, який звинуватив його у канібалізмі. Альваренга непохитний, він не їв тіло Кордови, а натомість поховав його в морі. Його адвокат Рікардо Кукалон тоді заявив, що, на його думку, позов був "частиною тиску з боку цієї сім'ї з метою розділити доходи від гонорарів" за книжку про Хосе. Щоб довести, що Альваренга не їв свого товариша, він пройшов тест на детекторі брехні.

